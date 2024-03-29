Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китайский бизнес не хочет идти на местные биржи, сообщили СМИ - 29.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240329/china-846839239.html
Китайский бизнес не хочет идти на местные биржи, сообщили СМИ
Китайский бизнес не хочет идти на местные биржи, сообщили СМИ - 29.03.2024, ПРАЙМ
Китайский бизнес не хочет идти на местные биржи, сообщили СМИ
Шанхайская и Шэньчжэньская фондовые биржи в 2024 году еще не приняли ни одной заявки на IPO от китайских компаний. При этом объем IPO снизился на 82% по... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T10:17+0300
2024-03-29T10:19+0300
экономика
китай
ipo
https://cdnn.1prime.ru/img/82835/90/828359076_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_be2605b64ba3d13a011250b617e78630.jpg
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Шанхайская и Шэньчжэньская фондовые биржи в 2024 году еще не приняли ни одной заявки на IPO от китайских компаний. При этом объем IPO снизился на 82% по сравнению с прошлым годом. Китайский бизнес не решается размещать заявки из-за изменения в сторону ужесточения правил проверки. Об этом сообщило агентство Reuters.Отмечается, что с января по март текущего года объем привлеченных на биржах Китая средств составил 2,4 миллиарда долларов, что стало самым низким показателем с IV квартала 2018 года. Со ссылкой на экспертов, Reuters отмечает, что причиной для этого послужило назначение главой Комиссии по регулированию ценных бумаг (КРЦБ) Китая и партийным руководителем финансового регулятора вице-мэр Шанхая Ву Цина с прозвищем "мясник брокеров", полученное им за действия на посту главы КРЦБ в середине 2000-х годов.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВу Цин пообещал сделать проверки кандидатов на листинг более жесткими. Это привело к массовым отказам от попыток получить финансирование. Местный банкир на условиях анонимности рассказал Reuters, что после подачи заявки регуляторы начнут изучать все возможные материалы и вместо IPO может последовать наказание за мошенничество либо халатность.По данным Reuters, сейчас китайские фирмы пытаются подать заявки на листинг за границей. Данное решение приняли 38 компаний. При этом пять из них намерены размеситься в США. Но их планам могут помешать геополитические риски, сообщает агентство.
https://1prime.ru/20240328/kitay-846800675.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82835/90/828359076_0:0:1560:1170_1920x0_80_0_0_300bdefc5ea138c630e3f61741b32b0a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
китай, ipo
Экономика, КИТАЙ, IPO
10:17 29.03.2024 (обновлено: 10:19 29.03.2024)
 
Китайский бизнес не хочет идти на местные биржи, сообщили СМИ

Reuters: китайские компании стали отказываться от IPO из-за политики властей

© AFP / Johannes Eisele!Здание Шанхайской фондовой биржи в Шанхае
!Здание Шанхайской фондовой биржи в Шанхае - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
© AFP / Johannes Eisele
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Шанхайская и Шэньчжэньская фондовые биржи в 2024 году еще не приняли ни одной заявки на IPO от китайских компаний. При этом объем IPO снизился на 82% по сравнению с прошлым годом. Китайский бизнес не решается размещать заявки из-за изменения в сторону ужесточения правил проверки. Об этом сообщило агентство Reuters.
Отмечается, что с января по март текущего года объем привлеченных на биржах Китая средств составил 2,4 миллиарда долларов, что стало самым низким показателем с IV квартала 2018 года. Со ссылкой на экспертов, Reuters отмечает, что причиной для этого послужило назначение главой Комиссии по регулированию ценных бумаг (КРЦБ) Китая и партийным руководителем финансового регулятора вице-мэр Шанхая Ву Цина с прозвищем "мясник брокеров", полученное им за действия на посту главы КРЦБ в середине 2000-х годов.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Ву Цин пообещал сделать проверки кандидатов на листинг более жесткими. Это привело к массовым отказам от попыток получить финансирование. Местный банкир на условиях анонимности рассказал Reuters, что после подачи заявки регуляторы начнут изучать все возможные материалы и вместо IPO может последовать наказание за мошенничество либо халатность.
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2024
Пушков рассказал, как Китай идет на смену США
Вчера, 07:40
По данным Reuters, сейчас китайские фирмы пытаются подать заявки на листинг за границей. Данное решение приняли 38 компаний. При этом пять из них намерены размеситься в США. Но их планам могут помешать геополитические риски, сообщает агентство.
 
ЭкономикаКИТАЙIPO
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала