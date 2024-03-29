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Китайский бизнес не хочет идти на местные биржи, сообщили СМИ

Китайский бизнес не хочет идти на местные биржи, сообщили СМИ - 29.03.2024, ПРАЙМ

Китайский бизнес не хочет идти на местные биржи, сообщили СМИ

Шанхайская и Шэньчжэньская фондовые биржи в 2024 году еще не приняли ни одной заявки на IPO от китайских компаний. При этом объем IPO снизился на 82% по... | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T10:17+0300

2024-03-29T10:17+0300

2024-03-29T10:19+0300

экономика

китай

ipo

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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Шанхайская и Шэньчжэньская фондовые биржи в 2024 году еще не приняли ни одной заявки на IPO от китайских компаний. При этом объем IPO снизился на 82% по сравнению с прошлым годом. Китайский бизнес не решается размещать заявки из-за изменения в сторону ужесточения правил проверки. Об этом сообщило агентство Reuters.Отмечается, что с января по март текущего года объем привлеченных на биржах Китая средств составил 2,4 миллиарда долларов, что стало самым низким показателем с IV квартала 2018 года. Со ссылкой на экспертов, Reuters отмечает, что причиной для этого послужило назначение главой Комиссии по регулированию ценных бумаг (КРЦБ) Китая и партийным руководителем финансового регулятора вице-мэр Шанхая Ву Цина с прозвищем "мясник брокеров", полученное им за действия на посту главы КРЦБ в середине 2000-х годов.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВу Цин пообещал сделать проверки кандидатов на листинг более жесткими. Это привело к массовым отказам от попыток получить финансирование. Местный банкир на условиях анонимности рассказал Reuters, что после подачи заявки регуляторы начнут изучать все возможные материалы и вместо IPO может последовать наказание за мошенничество либо халатность.По данным Reuters, сейчас китайские фирмы пытаются подать заявки на листинг за границей. Данное решение приняли 38 компаний. При этом пять из них намерены размеситься в США. Но их планам могут помешать геополитические риски, сообщает агентство.

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китай, ipo