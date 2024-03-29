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Оскорблявший россиян Макаревич* высказался о теракте в "Крокусе"

Оскорблявший россиян Макаревич* высказался о теракте в "Крокусе" - 29.03.2024, ПРАЙМ

Оскорблявший россиян Макаревич* высказался о теракте в "Крокусе"

Музыкант Андрей Макаревич* осудил публичное выражение скорби по жертвам теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом он написал в своих социальных сетях. | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T15:49+0300

2024-03-29T15:49+0300

2024-03-29T15:50+0300

происшествия

россия

крокус сити холл

теракт

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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Музыкант Андрей Макаревич* осудил публичное выражение скорби по жертвам теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом он написал в своих социальных сетях."Публичное вырывание собственных волос на просторах интернета считаю пошлейшим занятием. Можешь помочь — помоги. А трындеть не надо", — сказал он.СМИ ранее сообщали, что после начала специальной военной операции на Украине, Макаревич* осудил действия российских властей, отменил выступления и перебрался жить за границу.22 марта в красногорском концертном зале "Крокус сити холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, 98 пострадавших в "Крокусе" выписаны из больниц, 69 остаются в стационарах, один из них крайне тяжелый. Состояние 16 пострадавших, в том числе двух детей, остается тяжелым, 33 - средней тяжести. 19 человек готовятся к выписке, сообщал министр.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

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россия, крокус сити холл, теракт, новости