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Оскорблявший россиян Макаревич* высказался о теракте в "Крокусе" - 29.03.2024, ПРАЙМ
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Оскорблявший россиян Макаревич* высказался о теракте в "Крокусе"
Оскорблявший россиян Макаревич* высказался о теракте в "Крокусе" - 29.03.2024, ПРАЙМ
Оскорблявший россиян Макаревич* высказался о теракте в "Крокусе"
Музыкант Андрей Макаревич* осудил публичное выражение скорби по жертвам теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом он написал в своих социальных сетях. | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T15:49+0300
2024-03-29T15:50+0300
происшествия
россия
крокус сити холл
теракт
новости
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Музыкант Андрей Макаревич* осудил публичное выражение скорби по жертвам теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом он написал в своих социальных сетях."Публичное вырывание собственных волос на просторах интернета считаю пошлейшим занятием. Можешь помочь — помоги. А трындеть не надо", — сказал он.СМИ ранее сообщали, что после начала специальной военной операции на Украине, Макаревич* осудил действия российских властей, отменил выступления и перебрался жить за границу.22 марта в красногорском концертном зале "Крокус сити холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, 98 пострадавших в "Крокусе" выписаны из больниц, 69 остаются в стационарах, один из них крайне тяжелый. Состояние 16 пострадавших, в том числе двух детей, остается тяжелым, 33 - средней тяжести. 19 человек готовятся к выписке, сообщал министр.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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россия, крокус сити холл, теракт, новости
Происшествия, РОССИЯ, Крокус сити холл, теракт, Новости
15:49 29.03.2024 (обновлено: 15:50 29.03.2024)
 
Оскорблявший россиян Макаревич* высказался о теракте в "Крокусе"

Макаревич* назвал публичную скорбь по жертвам теракта в "Крокусе" пошлым занятием

Макаревич не согласен, что бизнес виновен в высоком уровне коррупции
Макаревич не согласен, что бизнес виновен в высоком уровне коррупции
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Музыкант Андрей Макаревич* осудил публичное выражение скорби по жертвам теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом он написал в своих социальных сетях.
"Публичное вырывание собственных волос на просторах интернета считаю пошлейшим занятием. Можешь помочь — помоги. А трындеть не надо", — сказал он.
СМИ ранее сообщали, что после начала специальной военной операции на Украине, Макаревич* осудил действия российских властей, отменил выступления и перебрался жить за границу.
22 марта в красногорском концертном зале "Крокус сити холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.
По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, 98 пострадавших в "Крокусе" выписаны из больниц, 69 остаются в стационарах, один из них крайне тяжелый. Состояние 16 пострадавших, в том числе двух детей, остается тяжелым, 33 - средней тяжести. 19 человек готовятся к выписке, сообщал министр.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
 
ПроисшествияРОССИЯКрокус сити холлтерактНовости
 
 
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