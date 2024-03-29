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Все сенаторы РФ представили сведения о доходах за 2023 год
Все сенаторы РФ представили сведения о доходах за 2023 год - 29.03.2024, ПРАЙМ
Все сенаторы РФ представили сведения о доходах за 2023 год
Все сенаторы в срок до 1 апреля исполнили требование закона, отчитавшись о доходах и имуществе за 2023 год, сообщил вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев. | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T17:41+0300
2024-03-29T17:41+0300
2024-03-29T17:41+0300
россия
совет федерации
сведения о доходах
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Все сенаторы в срок до 1 апреля исполнили требование закона, отчитавшись о доходах и имуществе за 2023 год, сообщил вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев. "Все сенаторы Российской Федерации в установленный законом срок представили сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера", — сказал вице-спикер СФ, возглавляющий соответствующую профильную комиссию. Его слова передает пресс-служба. В соответствии с законодательством, госслужащие и парламентарии должны каждый год до 1 апреля предоставлять сведения о доходах и расходах за предыдущий год. Нарушение этого требования может привести к потере должности.
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россия, совет федерации, сведения о доходах
РОССИЯ, Совет Федерации, сведения о доходах
Все сенаторы РФ представили сведения о доходах за 2023 год
Воробьев: все сенаторы РФ представили сведения о доходах за 2023 год
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Все сенаторы в срок до 1 апреля исполнили требование закона, отчитавшись о доходах и имуществе за 2023 год, сообщил вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев.
"Все сенаторы Российской Федерации в установленный законом срок представили сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера", — сказал вице-спикер СФ, возглавляющий соответствующую профильную комиссию. Его слова передает пресс-служба.
В соответствии с законодательством, госслужащие и парламентарии должны каждый год до 1 апреля предоставлять сведения о доходах и расходах за предыдущий год.
Нарушение этого требования может привести к потере должности.
Доходы российских авиакомпаний достигли максимума