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Все сенаторы РФ представили сведения о доходах за 2023 год

Все сенаторы РФ представили сведения о доходах за 2023 год - 29.03.2024, ПРАЙМ

Все сенаторы РФ представили сведения о доходах за 2023 год

Все сенаторы в срок до 1 апреля исполнили требование закона, отчитавшись о доходах и имуществе за 2023 год, сообщил вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев. | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T17:41+0300

2024-03-29T17:41+0300

2024-03-29T17:41+0300

россия

совет федерации

сведения о доходах

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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Все сенаторы в срок до 1 апреля исполнили требование закона, отчитавшись о доходах и имуществе за 2023 год, сообщил вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев. "Все сенаторы Российской Федерации в установленный законом срок представили сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера", — сказал вице-спикер СФ, возглавляющий соответствующую профильную комиссию. Его слова передает пресс-служба. В соответствии с законодательством, госслужащие и парламентарии должны каждый год до 1 апреля предоставлять сведения о доходах и расходах за предыдущий год. Нарушение этого требования может привести к потере должности.

https://1prime.ru/20240327/pribyl-846732445.html

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россия, совет федерации, сведения о доходах