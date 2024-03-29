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Правительство упростило порядок присвоения статуса ветерана боевых действия
Правительство упростило порядок присвоения статуса ветерана боевых действия - 29.03.2024, ПРАЙМ
Правительство упростило порядок присвоения статуса ветерана боевых действия
Правительство РФ упростило порядок присвоения статуса ветерана боевых действий и выдачи удостоверений единого образца, сообщается на сайте кабмина со ссылкой на | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T10:05+0300
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Правительство РФ упростило порядок присвоения статуса ветерана боевых действий и выдачи удостоверений единого образца, сообщается на сайте кабмина со ссылкой на постановление премьер-министра России Михаила Мишустина."В России упрощен порядок получения статуса ветерана боевых действий и удостоверения единого образца для граждан, находившихся в составе организаций, содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы России в ходе спецоперации на Украине, а также на территориях Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года, Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что нововведения прежде всего коснутся участников СВО, которые из-за боевых действий утратили контракты с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на вооружённые силы, или не смогли оформить их должным образом."До сих пор копия контракта являлась обязательным основанием для получения статуса и удостоверения ветерана боевых действий. Теперь получить статус ветерана можно без этой копии, на основании документов, подтверждающих ранения, травмы или контузии, а также документов о награждении государственной или ведомственной наградой", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что внести данные изменения кабмину поручил президент России Владимир Путин по итогам встречи с членами семей погибших участников СВО, состоявшейся 7 января 2024 года.Подписанным документом внесены изменения в постановление правительства №1242 от 1 августа 2023 года.
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россия, сво, новости
Правительство упростило порядок присвоения статуса ветерана боевых действия
Правительство России упростило порядок присвоения статуса ветерана боевых действия
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Правительство РФ упростило порядок присвоения статуса ветерана боевых действий и выдачи удостоверений единого образца, сообщается на сайте кабмина со ссылкой на постановление премьер-министра России Михаила Мишустина.
"В России упрощен порядок получения статуса ветерана боевых действий и удостоверения единого образца для граждан, находившихся в составе организаций, содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы России в ходе спецоперации на Украине, а также на территориях Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года, Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что нововведения прежде всего коснутся участников СВО, которые из-за боевых действий утратили контракты с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на вооружённые силы, или не смогли оформить их должным образом.
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"До сих пор копия контракта являлась обязательным основанием для получения статуса и удостоверения ветерана боевых действий. Теперь получить статус ветерана можно без этой копии, на основании документов, подтверждающих ранения, травмы или контузии, а также документов о награждении государственной или ведомственной наградой", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что внести данные изменения кабмину поручил президент России Владимир Путин по итогам встречи с членами семей погибших участников СВО, состоявшейся 7 января 2024 года.
Подписанным документом внесены изменения в постановление правительства №1242 от 1 августа 2023 года.