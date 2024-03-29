Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство упростило порядок присвоения статуса ветерана боевых действия - 29.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240329/dokument-846838370.html
Правительство упростило порядок присвоения статуса ветерана боевых действия
Правительство упростило порядок присвоения статуса ветерана боевых действия - 29.03.2024, ПРАЙМ
Правительство упростило порядок присвоения статуса ветерана боевых действия
Правительство РФ упростило порядок присвоения статуса ветерана боевых действий и выдачи удостоверений единого образца, сообщается на сайте кабмина со ссылкой на | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T10:05+0300
2024-03-29T10:10+0300
россия
сво
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84269/34/842693463_0:141:3391:2048_1920x0_80_0_0_94a6588f1ce622b0716581e3a4e479cd.jpg
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Правительство РФ упростило порядок присвоения статуса ветерана боевых действий и выдачи удостоверений единого образца, сообщается на сайте кабмина со ссылкой на постановление премьер-министра России Михаила Мишустина."В России упрощен порядок получения статуса ветерана боевых действий и удостоверения единого образца для граждан, находившихся в составе организаций, содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы России в ходе спецоперации на Украине, а также на территориях Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года, Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что нововведения прежде всего коснутся участников СВО, которые из-за боевых действий утратили контракты с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на вооружённые силы, или не смогли оформить их должным образом."До сих пор копия контракта являлась обязательным основанием для получения статуса и удостоверения ветерана боевых действий. Теперь получить статус ветерана можно без этой копии, на основании документов, подтверждающих ранения, травмы или контузии, а также документов о награждении государственной или ведомственной наградой", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что внести данные изменения кабмину поручил президент России Владимир Путин по итогам встречи с членами семей погибших участников СВО, состоявшейся 7 января 2024 года.Подписанным документом внесены изменения в постановление правительства №1242 от 1 августа 2023 года.
https://1prime.ru/20240328/frantsiya-846813847.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84269/34/842693463_437:0:3168:2048_1920x0_80_0_0_7b72470b5c5eed6d80a8953c2d418242.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сво, новости
РОССИЯ, СВО, Новости
10:05 29.03.2024 (обновлено: 10:10 29.03.2024)
 
Правительство упростило порядок присвоения статуса ветерана боевых действия

Правительство России упростило порядок присвоения статуса ветерана боевых действия

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Правительство РФ упростило порядок присвоения статуса ветерана боевых действий и выдачи удостоверений единого образца, сообщается на сайте кабмина со ссылкой на постановление премьер-министра России Михаила Мишустина.
"В России упрощен порядок получения статуса ветерана боевых действий и удостоверения единого образца для граждан, находившихся в составе организаций, содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы России в ходе спецоперации на Украине, а также на территориях Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года, Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что нововведения прежде всего коснутся участников СВО, которые из-за боевых действий утратили контракты с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на вооружённые силы, или не смогли оформить их должным образом.
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2024
Франция хочет вмешаться в СВО. В ЕС пытаются понять, зачем
Вчера, 14:03
"До сих пор копия контракта являлась обязательным основанием для получения статуса и удостоверения ветерана боевых действий. Теперь получить статус ветерана можно без этой копии, на основании документов, подтверждающих ранения, травмы или контузии, а также документов о награждении государственной или ведомственной наградой", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что внести данные изменения кабмину поручил президент России Владимир Путин по итогам встречи с членами семей погибших участников СВО, состоявшейся 7 января 2024 года.
Подписанным документом внесены изменения в постановление правительства №1242 от 1 августа 2023 года.
 
РОССИЯСВОНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала