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Президент Польши подписал закон о приостановлении действия ДОВСЕ
Президент Польши подписал закон о приостановлении действия ДОВСЕ - 29.03.2024, ПРАЙМ
Президент Польши подписал закон о приостановлении действия ДОВСЕ
Президент Польши Анджей Дуда приостановил действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом говорится в канцелярии польского лидера. | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T16:33+0300
2024-03-29T16:33+0300
2024-03-29T16:59+0300
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ВАРШАВА, 29 мар – ПРАЙМ. Президент Польши Анджей Дуда приостановил действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом говорится в канцелярии польского лидера. Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в 1990 году между странами Североатлантического альянса и странами тогдашнего Варшавского договора, включая Польшу. В соответствии с документом, в регионе ограничивалась численность личного состава. Кроме того, ограниченияя вводились в отношении танков, бронированных машин, артиллерии, ударной авиации и ударных вертолетов."Президент Польши подписал закон о приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе, подписанного в Париже 19 ноября 1990 года", — сказано в сообщении.В канцелярии отметили, что ввиду приостановки договора Польша, как и другие государства, будет не обязана исполнять его положения.В начале марта о выходе из ДОВСЕ заявлял госсекретарь Минобороны Молдавии Валерий Мижа.Кроме того, президент России Владимир путин в прошлом году подписал закон о выходе страны из договора. Москва окончательно завершила процедуру выхода из ДОВСЕ в ночь на 7 ноября.
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довсе, мир, польша
Вооружения, ДОВСЕ, МИР, ПОЛЬША
Президент Польши подписал закон о приостановлении действия ДОВСЕ
Президент Польши подписал закон о приостановлении действия ДОВСЕ
ВАРШАВА, 29 мар – ПРАЙМ. Президент Польши Анджей Дуда приостановил действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом говорится в канцелярии польского лидера.
Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в 1990 году между странами Североатлантического альянса и странами тогдашнего Варшавского договора, включая Польшу. В соответствии с документом, в регионе ограничивалась численность личного состава. Кроме того, ограниченияя вводились в отношении танков, бронированных машин, артиллерии, ударной авиации и ударных вертолетов.
"Президент Польши подписал закон о приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе, подписанного в Париже 19 ноября 1990 года", — сказано в сообщении.
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В канцелярии отметили, что ввиду приостановки договора Польша, как и другие государства, будет не обязана исполнять его положения.
В начале марта о выходе из ДОВСЕ заявлял госсекретарь Минобороны Молдавии Валерий Мижа.
Кроме того, президент России Владимир путин в прошлом году подписал закон о выходе страны из договора. Москва окончательно завершила процедуру выхода из ДОВСЕ в ночь на 7 ноября.