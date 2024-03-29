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Под Донецком сбили "Бабу Ягу" - 29.03.2024, ПРАЙМ
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Под Донецком сбили "Бабу Ягу"
Под Донецком сбили "Бабу Ягу" - 29.03.2024, ПРАЙМ
Под Донецком сбили "Бабу Ягу"
Вооруженные силы России сбили украинский гексакоптер (дрон с шестью винтами) "Баба Яга" под Донецком, рассказал агентству РИА Новости командир отделения,... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T12:12+0300
2024-03-29T12:21+0300
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ДОНЕЦК, 29 мар - ПРАЙМ. Вооруженные силы России сбили украинский гексакоптер (дрон с шестью винтами) "Баба Яга" под Донецком, рассказал агентству РИА Новости командир отделения, воюющий на зенитно-ракетном комплексе "Стрела-10", с позывным "Мир"."Буквально вчера наши парни на позициях со стрелкового оружия с тепловизором сбили "Бабу Ягу", - отметил собеседник агентства.Отмечается, что этот беспилотник, переоборудованный для военных целей, оснащен минами и ретрансляторами, которые увеличивают дальность действия небольших FPV-дронов. Украинская армия использует "Бабу Ягу" для ночных разведывательных операций.По словам "Мира", эта модель гексакоптеров обладает небольшой высотой полета, а также крупным размером, поэтому их применяют только ночью."Мир" сообщил, что они с братом добровольно присоединились к бойцам специальной военной операции в знак солидарности. Он также отметил, что после полученных в ходе боев ранений и травмы спины, он прошел лечение и был переведен в зенитно-ракетную часть.
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украина, россия, сво, новости
Вооружения, УКРАИНА, РОССИЯ, СВО, Новости
12:12 29.03.2024 (обновлено: 12:21 29.03.2024)
 
Под Донецком сбили "Бабу Ягу"

Украинский гексакоптер "Баба Яга" сбили под Донецком

© Фото : Минобороны РФФрагмент сбитого украинского БПЛА типа "Баба Яга"
Фрагмент сбитого украинского БПЛА типа Баба Яга - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
© Фото : Минобороны РФ
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ДОНЕЦК, 29 мар - ПРАЙМ. Вооруженные силы России сбили украинский гексакоптер (дрон с шестью винтами) "Баба Яга" под Донецком, рассказал агентству РИА Новости командир отделения, воюющий на зенитно-ракетном комплексе "Стрела-10", с позывным "Мир".
"Буквально вчера наши парни на позициях со стрелкового оружия с тепловизором сбили "Бабу Ягу", - отметил собеседник агентства.
Отмечается, что этот беспилотник, переоборудованный для военных целей, оснащен минами и ретрансляторами, которые увеличивают дальность действия небольших FPV-дронов. Украинская армия использует "Бабу Ягу" для ночных разведывательных операций.
По словам "Мира", эта модель гексакоптеров обладает небольшой высотой полета, а также крупным размером, поэтому их применяют только ночью.
"Мир" сообщил, что они с братом добровольно присоединились к бойцам специальной военной операции в знак солидарности. Он также отметил, что после полученных в ходе боев ранений и травмы спины, он прошел лечение и был переведен в зенитно-ракетную часть.
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