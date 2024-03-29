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Под Донецком сбили "Бабу Ягу"

Под Донецком сбили "Бабу Ягу" - 29.03.2024, ПРАЙМ

Под Донецком сбили "Бабу Ягу"

Вооруженные силы России сбили украинский гексакоптер (дрон с шестью винтами) "Баба Яга" под Донецком, рассказал агентству РИА Новости командир отделения,... | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T12:12+0300

2024-03-29T12:12+0300

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ДОНЕЦК, 29 мар - ПРАЙМ. Вооруженные силы России сбили украинский гексакоптер (дрон с шестью винтами) "Баба Яга" под Донецком, рассказал агентству РИА Новости командир отделения, воюющий на зенитно-ракетном комплексе "Стрела-10", с позывным "Мир"."Буквально вчера наши парни на позициях со стрелкового оружия с тепловизором сбили "Бабу Ягу", - отметил собеседник агентства.Отмечается, что этот беспилотник, переоборудованный для военных целей, оснащен минами и ретрансляторами, которые увеличивают дальность действия небольших FPV-дронов. Украинская армия использует "Бабу Ягу" для ночных разведывательных операций.По словам "Мира", эта модель гексакоптеров обладает небольшой высотой полета, а также крупным размером, поэтому их применяют только ночью."Мир" сообщил, что они с братом добровольно присоединились к бойцам специальной военной операции в знак солидарности. Он также отметил, что после полученных в ходе боев ранений и травмы спины, он прошел лечение и был переведен в зенитно-ракетную часть.

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