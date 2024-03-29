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Российский "Джокер" взял в плен роту ВСУ, рассказал разработчик - 29.03.2024, ПРАЙМ
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Российский "Джокер" взял в плен роту ВСУ, рассказал разработчик
Российский "Джокер" взял в плен роту ВСУ, рассказал разработчик - 29.03.2024, ПРАЙМ
Российский "Джокер" взял в плен роту ВСУ, рассказал разработчик
Разработанные и произведенные в России FPV-дроны "Джокер" во время специальной военной операции принудили роту ВСУ сдаться в плен, рассказал РИА Новости... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T09:12+0300
2024-03-29T09:31+0300
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МОСКВА, 29 мар – ПРАЙМ. Разработанные и произведенные в России FPV-дроны "Джокер" во время специальной военной операции принудили роту ВСУ сдаться в плен, рассказал РИА Новости генеральный директор предприятия "Центр комплексных беспилотных решений" (ЦКБР), которое занимается разработкой этих БПЛА, Дмитрий Кузякин. "Наверное, уже никто не сможет повторить этот "рекорд". Это был не Bradley, не Humvee и даже не Leopard-2, а сразу 60 солдат ВСУ, которые были вынуждены сдаться в плен, увидев воочию, что значит массовое применение FPV дронов", - отметил он."То есть один маленький дрон "взял в плен" целую роту ВСУ", - подчеркнул специалист, отвечая на вопрос, какой была самая важная цель на поле боя, которую удалось поразить беспилотникам типа "Джокер".По словам Кузякина, тогда боевики ВСУ встали в классическую оборонительную линию. Тем самым они рассчитывали на "конвенциональную войну", где элементами обороны являются пулеметные гнезда, противотанковые расчеты, РПГ. "Наши же бойцы, которых мы подготовили и обеспечили техникой, вместо того, чтобы начать "играть по правилам", на бой вообще не пришли, а пустили в ход FPV-расчеты, которые "размотали" сразу вторую линию украинской обороны", - рассказал Кузякин.После этого, по его словам, солдаты ВСУ на линии соприкосновения убедились в том, что их сопротивление просто бессмысленно. "Их массовая сдача в плен и есть главный трофей в работе нашего центра", - сказал Кузякин. ЦКБР является резидентом технопарка ЦАГИ, расположенного в подмосковном городе Жуковский. Предприятие занимается полным циклом вопросов боевого применения FPV-систем: от обучения операторов пилотированию и эффективному применению до производства БПЛА. За несколько лет работы ЦКБР создал линейку боевых FPV-дронов, они получили название "Джокер". На сегодняшний день последняя модель серии - "Джокер-10". Аппарат несет полезную нагрузку до пяти килограммов. Он способен развивать скорость до 100 километров в час, а без полезной нагрузки - до 200 километров в час. Научный "костяк" этого центра составляют выпускники МФТИ.
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россия, украина, всу, сво
Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ, СВО
09:12 29.03.2024 (обновлено: 09:31 29.03.2024)
 
Российский "Джокер" взял в плен роту ВСУ, рассказал разработчик

Гендиректор ЦКБР Кузякин: FPV-дроны "Джокер" заставили сдаться в плен роту ВСУ

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкДемонстрация возможностей квадрокоптера
Демонстрация возможностей квадрокоптера - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 29 мар – ПРАЙМ. Разработанные и произведенные в России FPV-дроны "Джокер" во время специальной военной операции принудили роту ВСУ сдаться в плен, рассказал РИА Новости генеральный директор предприятия "Центр комплексных беспилотных решений" (ЦКБР), которое занимается разработкой этих БПЛА, Дмитрий Кузякин.
"Наверное, уже никто не сможет повторить этот "рекорд". Это был не Bradley, не Humvee и даже не Leopard-2, а сразу 60 солдат ВСУ, которые были вынуждены сдаться в плен, увидев воочию, что значит массовое применение FPV дронов", - отметил он.
"То есть один маленький дрон "взял в плен" целую роту ВСУ", - подчеркнул специалист, отвечая на вопрос, какой была самая важная цель на поле боя, которую удалось поразить беспилотникам типа "Джокер".
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По словам Кузякина, тогда боевики ВСУ встали в классическую оборонительную линию. Тем самым они рассчитывали на "конвенциональную войну", где элементами обороны являются пулеметные гнезда, противотанковые расчеты, РПГ.
"Наши же бойцы, которых мы подготовили и обеспечили техникой, вместо того, чтобы начать "играть по правилам", на бой вообще не пришли, а пустили в ход FPV-расчеты, которые "размотали" сразу вторую линию украинской обороны", - рассказал Кузякин.
После этого, по его словам, солдаты ВСУ на линии соприкосновения убедились в том, что их сопротивление просто бессмысленно. "Их массовая сдача в плен и есть главный трофей в работе нашего центра", - сказал Кузякин.
ЦКБР является резидентом технопарка ЦАГИ, расположенного в подмосковном городе Жуковский. Предприятие занимается полным циклом вопросов боевого применения FPV-систем: от обучения операторов пилотированию и эффективному применению до производства БПЛА.
За несколько лет работы ЦКБР создал линейку боевых FPV-дронов, они получили название "Джокер". На сегодняшний день последняя модель серии - "Джокер-10". Аппарат несет полезную нагрузку до пяти килограммов. Он способен развивать скорость до 100 километров в час, а без полезной нагрузки - до 200 километров в час. Научный "костяк" этого центра составляют выпускники МФТИ.
 
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