В Красноярском крае вопросы экологии – в приоритете
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Красноярский край – один из крупных промышленных регионов России. Улучшение экологической обстановки – один из приоритетов работы краевых властей. Какие конкретные меры нужно принимать, чтобы снизить нагрузку на атмосферу в крупных городах региона, обсуждали на недавно прошедшем заседании регионального штаба по реализации федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология", который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина.
Красноярск и Норильск уже реализуют комплексные планы мероприятий по снижению выбросов в атмосферный воздух. Еще для трех городов - Минусинска, Ачинска и Лесосибирска – такие документы только разрабатывают.
В Красноярске с 2019 года проводится экологическая модернизация крупных предприятий-загрязнителей, закрыты 32 котельных, приобретено 100 единиц экологического общественного транспорта, переведены на газовое отопление 193 частных дома. В результате объем выбросов в Красноярске уменьшился на 15179 тонн, или 12,1% от уровня 2017 года.
К 2026 году планируется добиться снижения выбросов до 25 400 тонн (20,2% к 2017 году). Для этого в ближайшие два года ускорят перевод частного сектора на альтернативные способы отопления – газгольдеры, автоматические котлы и электричество. Будет закрыт еще ряд ведомственных котельных в черте города. Продолжится экологическая модернизация предприятий.
В Норильске снижение выбросов в атмосферу практически полностью зависит от реализации "Серной программы" на Надеждинском металлургическом заводе "Норникеля". Глава города Дмитрий Карасев рассказал, что в конце прошлого года состоялся запуск первой очереди программы. За это время было утилизировано уже более 26 тысяч тонн диоксида серы. Современное оборудование позволяет улавливать не только это опасное соединение, но и твердые вещества в составе отходящих газов. Запуск второй линии "Серной программы" намечен на август-сентябрь текущего года. В результате выбросы диоксида серы в Норильске сократятся с текущих 1,1 миллиона тонн до 197 тысяч тонн.
К 2026 году планируется добиться снижения выбросов до 25 400 тонн (20,2% к 2017 году). Для этого в ближайшие два года ускорят перевод частного сектора на альтернативные способы отопления – газгольдеры, автоматические котлы и электричество. Будет закрыт еще ряд ведомственных котельных в черте города. Продолжится экологическая модернизация предприятий.
В Норильске снижение выбросов в атмосферу практически полностью зависит от реализации "Серной программы" на Надеждинском металлургическом заводе "Норникеля". Глава города Дмитрий Карасев рассказал, что в конце прошлого года состоялся запуск первой очереди программы. За это время было утилизировано уже более 26 тысяч тонн диоксида серы. Современное оборудование позволяет улавливать не только это опасное соединение, но и твердые вещества в составе отходящих газов. Запуск второй линии "Серной программы" намечен на август-сентябрь текущего года. В результате выбросы диоксида серы в Норильске сократятся с текущих 1,1 миллиона тонн до 197 тысяч тонн.
Проблемы новых участников проекта
Комплексные планы мероприятий для Минусинска, Ачинска и Лесосибирска будут финансироваться за счет федерального и краевого бюджетов, а также средств предприятий-загрязнителей. При этом губернатор края Михаил Котюков поставил задачу начать реализацию отдельных экологических мероприятий в этих городах уже сейчас, до утверждения комплексных планов. На заседании штаба обсудили общие подходы к планированию.
Комплексные планы мероприятий для Минусинска, Ачинска и Лесосибирска будут финансироваться за счет федерального и краевого бюджетов, а также средств предприятий-загрязнителей. При этом губернатор края Михаил Котюков поставил задачу начать реализацию отдельных экологических мероприятий в этих городах уже сейчас, до утверждения комплексных планов. На заседании штаба обсудили общие подходы к планированию.
В Минусинске, где основным загрязнителем воздуха выступает частный сектор (4,8 тысяч тонн, или около 60% выбросов), упор делается на перевод домов с печного на экологичное отопление. В этом году минусинцам предложили в качестве альтернативы электроотопление и автоматизированные пеллетные горелки. Также в комплексном плане предусмотрят мероприятия по замещению неэффективных котельных и модернизации предприятий Минусинска.
В Ачинске основными загрязнителями выступают промышленные предприятия. Более половины выбросов приходится на глиноземный комбинат и цементный завод. Соответственно, основой комплексного плана мероприятий для города должны стать программы экологической модернизации в промышленности, подчеркнул председатель краевого Правительства Сергей Верещагин. Рассматривается возможность перевода частного сектора на альтернативное теплоснабжение, замещение угольных котельных, обновление парка общественного транспорта. Уже в этом году для Ачинска планируется закупить 10 автобусов на газомоторном топливе.
Схожая ситуация в Лесосибирске, где основными загрязнителями воздуха также является промышленность. В проекте комплексного плана города предусмотрены модернизация сетей централизованного теплоснабжения, закрытие неэффективных котельных, альтернативные виды топлива для частного сектора. Важно увязать план развития города с планами градообразующих предприятий.
"Для Лесосибирска мы должны сформировать перечень разных экологических мероприятий, но очевидно, что акцент в тепловой генерации нужно сделать на утилизации отходов лесной промышленности. Для предприятий, работающих здесь, Лесосибирск должен стать городом не только социальной, но и экологической ответственности. Речь не просто о производстве пеллет или утилизации опилок, но и об участии лесопереработчиков в обновлении объектов теплоснабжения города", – подчеркнул Верещагин.
Готовые комплексные планы для Минусинска, Ачинска и Лесосибирска до 1 сентября этого года будут направлены в Минприроды РФ для утверждения на правительственном уровне. Финансирование экологических мероприятий из федерального бюджета предполагается с 2025 года.
Схожая ситуация в Лесосибирске, где основными загрязнителями воздуха также является промышленность. В проекте комплексного плана города предусмотрены модернизация сетей централизованного теплоснабжения, закрытие неэффективных котельных, альтернативные виды топлива для частного сектора. Важно увязать план развития города с планами градообразующих предприятий.
"Для Лесосибирска мы должны сформировать перечень разных экологических мероприятий, но очевидно, что акцент в тепловой генерации нужно сделать на утилизации отходов лесной промышленности. Для предприятий, работающих здесь, Лесосибирск должен стать городом не только социальной, но и экологической ответственности. Речь не просто о производстве пеллет или утилизации опилок, но и об участии лесопереработчиков в обновлении объектов теплоснабжения города", – подчеркнул Верещагин.
Готовые комплексные планы для Минусинска, Ачинска и Лесосибирска до 1 сентября этого года будут направлены в Минприроды РФ для утверждения на правительственном уровне. Финансирование экологических мероприятий из федерального бюджета предполагается с 2025 года.
Современное отопление в частном секторе
Одним из источников загрязнения воздуха в городах края, особенно в приземном слое атмосферы, является частный сектор. В Красноярске и Минусинске реализуются программы перевода домов на более экологичные виды отопления.
"Этой зимой приходилось практически круглые сутки топить наш механический котел, потому что морозы сильные были. Очень много на это времени уходит и угля. И мы с супругом задумались, чтобы установить автоматический котел. Почитали, посмотрели, в принципе нас все устроило. И тут мы случайно узнали о программе "Чистый воздух", - рассказывает хозяйка одного из домов в Красноярске.
Программа дает возможность жителям Красноярска заменить старый котел на современный автоматический. По заявкам желающих волонтеры согласовывают время визита и оценивают, можно ли разместить в доме котельную. Ее площадь должна быть не менее 4 квадратных метров, высота – от 2 метров. Сам дом должен быть введен в эксплуатацию не позже 2017 года включительно. При оценке важна каждая деталь – место расположения, точки подключения воды, наличие окон и так далее.
"К моменту нашего визита собственнику нужно обязательно приготовить документы, кадастровый паспорт и выписку из ЕГРН. После проведения оценки помещения полученные данные отправляем в проектный институт, где инженеры подбирают котел по техническим параметрам, готовят проект, который позже согласовывает собственник дома и подписывает договор. Важно, что обследование, проектирование и установка оборудования проводятся бесплатно, старый котел остается у собственника", - рассказала волонтер проекта "Чистый воздух" Алина Сергушова.
Переход на современные автоматические котлы позволяет жителям экономить до 30% на топливе за счет высокой эффективности системы. Новое оборудование дает до 80% меньше выбросов в атмосферу. При этом, его просто обслуживать – загрузка топлива производится раз в 10-12 дней, а не каждый день.
Принять участие в программе можно до 1 мая. Установка котлов начнется после завершения отопительного сезона.
Всего в 2024 году в Красноярске планируется установить 1115 автоматических твёрдотопливных котлов. Работы проводит АО "Центральный проектно-технический институт" госкорпорации "Росатом".
Также у жителей столицы края есть возможность бесплатно установить газгольдер и перейти на газовое отопление. А льготные категории граждан могут получить субсидию на оплату электроэнергии.