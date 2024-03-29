https://1prime.ru/20240329/ekologiya-846858736.html

В Красноярском крае вопросы экологии – в приоритете

В Красноярском крае вопросы экологии – в приоритете - 29.03.2024, ПРАЙМ

В Красноярском крае вопросы экологии – в приоритете

Красноярский край – один из крупных промышленных регионов России. Улучшение экологической обстановки – один из приоритетов работы краевых властей. Какие... | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T15:22+0300

2024-03-29T15:22+0300

2024-03-29T15:32+0300

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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Красноярский край – один из крупных промышленных регионов России. Улучшение экологической обстановки – один из приоритетов работы краевых властей. Какие конкретные меры нужно принимать, чтобы снизить нагрузку на атмосферу в крупных городах региона, обсуждали на недавно прошедшем заседании регионального штаба по реализации федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология", который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина.Красноярск и Норильск уже реализуют комплексные планы мероприятий по снижению выбросов в атмосферный воздух. Еще для трех городов - Минусинска, Ачинска и Лесосибирска – такие документы только разрабатывают.В Красноярске с 2019 года проводится экологическая модернизация крупных предприятий-загрязнителей, закрыты 32 котельных, приобретено 100 единиц экологического общественного транспорта, переведены на газовое отопление 193 частных дома. В результате объем выбросов в Красноярске уменьшился на 15179 тонн, или 12,1% от уровня 2017 года. К 2026 году планируется добиться снижения выбросов до 25 400 тонн (20,2% к 2017 году). Для этого в ближайшие два года ускорят перевод частного сектора на альтернативные способы отопления – газгольдеры, автоматические котлы и электричество. Будет закрыт еще ряд ведомственных котельных в черте города. Продолжится экологическая модернизация предприятий. В Норильске снижение выбросов в атмосферу практически полностью зависит от реализации "Серной программы" на Надеждинском металлургическом заводе "Норникеля". Глава города Дмитрий Карасев рассказал, что в конце прошлого года состоялся запуск первой очереди программы. За это время было утилизировано уже более 26 тысяч тонн диоксида серы. Современное оборудование позволяет улавливать не только это опасное соединение, но и твердые вещества в составе отходящих газов. Запуск второй линии "Серной программы" намечен на август-сентябрь текущего года. В результате выбросы диоксида серы в Норильске сократятся с текущих 1,1 миллиона тонн до 197 тысяч тонн.Проблемы новых участников проектаКомплексные планы мероприятий для Минусинска, Ачинска и Лесосибирска будут финансироваться за счет федерального и краевого бюджетов, а также средств предприятий-загрязнителей. При этом губернатор края Михаил Котюков поставил задачу начать реализацию отдельных экологических мероприятий в этих городах уже сейчас, до утверждения комплексных планов. На заседании штаба обсудили общие подходы к планированию.В Минусинске, где основным загрязнителем воздуха выступает частный сектор (4,8 тысяч тонн, или около 60% выбросов), упор делается на перевод домов с печного на экологичное отопление. В этом году минусинцам предложили в качестве альтернативы электроотопление и автоматизированные пеллетные горелки. Также в комплексном плане предусмотрят мероприятия по замещению неэффективных котельных и модернизации предприятий Минусинска. В Ачинске основными загрязнителями выступают промышленные предприятия. Более половины выбросов приходится на глиноземный комбинат и цементный завод. Соответственно, основой комплексного плана мероприятий для города должны стать программы экологической модернизации в промышленности, подчеркнул председатель краевого Правительства Сергей Верещагин. Рассматривается возможность перевода частного сектора на альтернативное теплоснабжение, замещение угольных котельных, обновление парка общественного транспорта. Уже в этом году для Ачинска планируется закупить 10 автобусов на газомоторном топливе.Схожая ситуация в Лесосибирске, где основными загрязнителями воздуха также является промышленность. В проекте комплексного плана города предусмотрены модернизация сетей централизованного теплоснабжения, закрытие неэффективных котельных, альтернативные виды топлива для частного сектора. Важно увязать план развития города с планами градообразующих предприятий."Для Лесосибирска мы должны сформировать перечень разных экологических мероприятий, но очевидно, что акцент в тепловой генерации нужно сделать на утилизации отходов лесной промышленности. Для предприятий, работающих здесь, Лесосибирск должен стать городом не только социальной, но и экологической ответственности. Речь не просто о производстве пеллет или утилизации опилок, но и об участии лесопереработчиков в обновлении объектов теплоснабжения города", – подчеркнул Верещагин.Готовые комплексные планы для Минусинска, Ачинска и Лесосибирска до 1 сентября этого года будут направлены в Минприроды РФ для утверждения на правительственном уровне. Финансирование экологических мероприятий из федерального бюджета предполагается с 2025 года.Современное отопление в частном сектореОдним из источников загрязнения воздуха в городах края, особенно в приземном слое атмосферы, является частный сектор. В Красноярске и Минусинске реализуются программы перевода домов на более экологичные виды отопления."Этой зимой приходилось практически круглые сутки топить наш механический котел, потому что морозы сильные были. Очень много на это времени уходит и угля. И мы с супругом задумались, чтобы установить автоматический котел. Почитали, посмотрели, в принципе нас все устроило. И тут мы случайно узнали о программе "Чистый воздух", - рассказывает хозяйка одного из домов в Красноярске.Программа дает возможность жителям Красноярска заменить старый котел на современный автоматический. По заявкам желающих волонтеры согласовывают время визита и оценивают, можно ли разместить в доме котельную. Ее площадь должна быть не менее 4 квадратных метров, высота – от 2 метров. Сам дом должен быть введен в эксплуатацию не позже 2017 года включительно. При оценке важна каждая деталь – место расположения, точки подключения воды, наличие окон и так далее."К моменту нашего визита собственнику нужно обязательно приготовить документы, кадастровый паспорт и выписку из ЕГРН. После проведения оценки помещения полученные данные отправляем в проектный институт, где инженеры подбирают котел по техническим параметрам, готовят проект, который позже согласовывает собственник дома и подписывает договор. Важно, что обследование, проектирование и установка оборудования проводятся бесплатно, старый котел остается у собственника", - рассказала волонтер проекта "Чистый воздух" Алина Сергушова.Переход на современные автоматические котлы позволяет жителям экономить до 30% на топливе за счет высокой эффективности системы. Новое оборудование дает до 80% меньше выбросов в атмосферу. При этом, его просто обслуживать – загрузка топлива производится раз в 10-12 дней, а не каждый день.Принять участие в программе можно до 1 мая. Установка котлов начнется после завершения отопительного сезона.Всего в 2024 году в Красноярске планируется установить 1115 автоматических твёрдотопливных котлов. Работы проводит АО "Центральный проектно-технический институт" госкорпорации "Росатом".Также у жителей столицы края есть возможность бесплатно установить газгольдер и перейти на газовое отопление. А льготные категории граждан могут получить субсидию на оплату электроэнергии.

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красноярский край, промышленность, россия, экология