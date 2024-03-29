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На Украине оценили повреждения энергоинфраструктуры после новых ударов - 29.03.2024, ПРАЙМ
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На Украине оценили повреждения энергоинфраструктуры после новых ударов
На Украине оценили повреждения энергоинфраструктуры после новых ударов - 29.03.2024, ПРАЙМ
На Украине оценили повреждения энергоинфраструктуры после новых ударов
В центре и на западе Украины после взрывов получили повреждения тепловые и гидроэлектростанции. Об этом сообщили в национальной энергетической компании... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T08:23+0300
2024-03-29T08:23+0300
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. В центре и на западе Украины после взрывов получили повреждения тепловые и гидроэлектростанции. Об этом сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". Ночью на территории Украины объявили воздушную тревогу. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровской, Хмельницкой, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской областях. Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко рассказал о новой массированной атаке по энергетике страны. По его словам, под ударом оказались объекты генерации. "Во время комбинированной атаки снова ударили по энергообъектам. Получили повреждения тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах", — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго". Согласно данным компании, в Днепропетровской области ввели аварийные отключения света, в Харьковской действует график почасовых отключений.
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украина, тэс, гэс
Энергетика, УКРАИНА, ТЭС, ГЭС
08:23 29.03.2024
 
На Украине оценили повреждения энергоинфраструктуры после новых ударов

"Укрэнерго": тепло- и гидроэлектростанции повреждены в центре и на западе страны

© РИА Новости . Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВысоковольтные линии электропередачи
Высоковольтные линии электропередачи - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. В центре и на западе Украины после взрывов получили повреждения тепловые и гидроэлектростанции. Об этом сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
Ночью на территории Украины объявили воздушную тревогу. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровской, Хмельницкой, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской областях. Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко рассказал о новой массированной атаке по энергетике страны. По его словам, под ударом оказались объекты генерации.
"Во время комбинированной атаки снова ударили по энергообъектам. Получили повреждения тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах", — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго".
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