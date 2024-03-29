https://1prime.ru/20240329/energetika-846835282.html

На Украине оценили повреждения энергоинфраструктуры после новых ударов

На Украине оценили повреждения энергоинфраструктуры после новых ударов - 29.03.2024, ПРАЙМ

На Украине оценили повреждения энергоинфраструктуры после новых ударов

В центре и на западе Украины после взрывов получили повреждения тепловые и гидроэлектростанции. Об этом сообщили в национальной энергетической компании... | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T08:23+0300

2024-03-29T08:23+0300

2024-03-29T08:23+0300

энергетика

украина

тэс

гэс

https://cdnn.1prime.ru/img/82204/43/822044367_0:0:3085:1736_1920x0_80_0_0_8fec929015e257190bc4b09c78e07273.jpg

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. В центре и на западе Украины после взрывов получили повреждения тепловые и гидроэлектростанции. Об этом сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". Ночью на территории Украины объявили воздушную тревогу. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровской, Хмельницкой, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской областях. Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко рассказал о новой массированной атаке по энергетике страны. По его словам, под ударом оказались объекты генерации. "Во время комбинированной атаки снова ударили по энергообъектам. Получили повреждения тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах", — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго". Согласно данным компании, в Днепропетровской области ввели аварийные отключения света, в Харьковской действует график почасовых отключений.

https://1prime.ru/20240328/ukraina-846830956.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, тэс, гэс