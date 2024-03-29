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Нового фигуранта дела о теракте задержали у "Крокуса"
Нового фигуранта дела о теракте задержали у "Крокуса" - 29.03.2024, ПРАЙМ
Нового фигуранта дела о теракте задержали у "Крокуса"
Девятого фигуранта по делу о теракте задержали полицейские у "Крокус сити холла", так как он вел себя вызывающе и дерзко. Впоследствии он был арестован на 15... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T16:48+0300
2024-03-29T16:48+0300
2024-03-29T17:20+0300
происшествия
крокус сити холл
задержание
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Девятого фигуранта по делу о теракте задержали полицейские у "Крокус сити холла", так как он вел себя вызывающе и дерзко. Впоследствии он был арестован на 15 суток за хулиганство. Об этом говорится в постановлении Преображенского суда Москвы. Отмечается, что Назримада Лутфуллои 23 марта примерно в семь часов вечера остановили у здания "Крокуса" и попросили предъявить документы. В ответ он начал "выражаться грубой нецензурной бранью, вести себя вызывающе, дерзко, на неоднократные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия не реагировал". Преображенский суд Москвы 25 марта арестовал его на 15 суток за мелкое хулиганство. В суде он признал свою вину. Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло вечером 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. МЧС России со ссылкой на данные Минздрава РФ сообщило, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Глава ведомства Михаил Мурашко 29 марта сообщил, что еще один человек скончался в больнице. Таким образом, теракт унес жизни 144 человек.
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крокус сити холл, задержание
Происшествия, Крокус сити холл, задержание
Нового фигуранта дела о теракте задержали у "Крокуса"
Преображенский суд Москвы 25 марта арестовал у "Крокуса" фигуранта дела о теракте
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Девятого фигуранта по делу о теракте задержали полицейские у "Крокус сити холла", так как он вел себя вызывающе и дерзко. Впоследствии он был арестован на 15 суток за хулиганство. Об этом говорится в постановлении Преображенского суда Москвы.
Отмечается, что Назримада Лутфуллои 23 марта примерно в семь часов вечера остановили у здания "Крокуса" и попросили предъявить документы. В ответ он начал "выражаться грубой нецензурной бранью, вести себя вызывающе, дерзко, на неоднократные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия не реагировал".
Преображенский суд Москвы 25 марта арестовал его на 15 суток за мелкое хулиганство. В суде он признал свою вину.
Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло вечером 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
МЧС России со ссылкой на данные Минздрава РФ сообщило, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Глава ведомства Михаил Мурашко 29 марта сообщил, что еще один человек скончался в больнице. Таким образом, теракт унес жизни 144 человек.
Оскорблявший россиян Макаревич* высказался о теракте в "Крокусе"