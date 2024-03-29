Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Газпромбанк отчитался о многократном росте прибыли за 2023 год - 29.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240329/gazprombank-846877632.html
Газпромбанк отчитался о многократном росте прибыли за 2023 год
Газпромбанк отчитался о многократном росте прибыли за 2023 год - 29.03.2024, ПРАЙМ
Газпромбанк отчитался о многократном росте прибыли за 2023 год
Чистая прибыль Газпромбанка по РСБУ за 2023 год увеличилась в 19,6 раза и составила 178,877 миллиарда рублей против прибыли в 9,109 миллиарда рублей в 2022... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T20:47+0300
2024-03-29T20:47+0300
экономика
банки
газпромбанк
https://cdnn.1prime.ru/img/83753/52/837535278_0:175:3019:1873_1920x0_80_0_0_5c2dd62a52bfd6f23b56e75e0ece8be4.jpg
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль Газпромбанка по РСБУ за 2023 год увеличилась в 19,6 раза и составила 178,877 миллиарда рублей против прибыли в 9,109 миллиарда рублей в 2022 году. Соответствующая информация содержится в корпоративной отчетности организации. При этом процентные доходы в предыдущем году увеличились на 45,2% в сравнении с 2022 годом - до 1,133 триллиона рублей. Активы банка выросли за отчетный период на 26,1% и составили 15,628 триллиона рублей. Средства физических лиц, в том числе ИП, достигли 2,72 триллиона рублей против 2,117 триллиона рублей годом ранее.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83753/52/837535278_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_339406114ce37c255cde2e3393edfdd5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, газпромбанк
Экономика, Банки, Газпромбанк
20:47 29.03.2024
 
Газпромбанк отчитался о многократном росте прибыли за 2023 год

Чистая прибыль Газпромбанка за 2023 год выросла в 19,6 раза, до 178,877 млрд рублей

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкРабота отделения Газпромбанка в Москве
Работа отделения Газпромбанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль Газпромбанка по РСБУ за 2023 год увеличилась в 19,6 раза и составила 178,877 миллиарда рублей против прибыли в 9,109 миллиарда рублей в 2022 году. Соответствующая информация содержится в корпоративной отчетности организации.
При этом процентные доходы в предыдущем году увеличились на 45,2% в сравнении с 2022 годом - до 1,133 триллиона рублей. Активы банка выросли за отчетный период на 26,1% и составили 15,628 триллиона рублей.
Средства физических лиц, в том числе ИП, достигли 2,72 триллиона рублей против 2,117 триллиона рублей годом ранее.
 
ЭкономикаБанкиГазпромбанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала