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Газпромбанк отчитался о многократном росте прибыли за 2023 год
Газпромбанк отчитался о многократном росте прибыли за 2023 год - 29.03.2024, ПРАЙМ
Газпромбанк отчитался о многократном росте прибыли за 2023 год
Чистая прибыль Газпромбанка по РСБУ за 2023 год увеличилась в 19,6 раза и составила 178,877 миллиарда рублей против прибыли в 9,109 миллиарда рублей в 2022... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T20:47+0300
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль Газпромбанка по РСБУ за 2023 год увеличилась в 19,6 раза и составила 178,877 миллиарда рублей против прибыли в 9,109 миллиарда рублей в 2022 году. Соответствующая информация содержится в корпоративной отчетности организации. При этом процентные доходы в предыдущем году увеличились на 45,2% в сравнении с 2022 годом - до 1,133 триллиона рублей. Активы банка выросли за отчетный период на 26,1% и составили 15,628 триллиона рублей. Средства физических лиц, в том числе ИП, достигли 2,72 триллиона рублей против 2,117 триллиона рублей годом ранее.
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банки, газпромбанк
Экономика, Банки, Газпромбанк
Газпромбанк отчитался о многократном росте прибыли за 2023 год
Чистая прибыль Газпромбанка за 2023 год выросла в 19,6 раза, до 178,877 млрд рублей
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль Газпромбанка по РСБУ за 2023 год увеличилась в 19,6 раза и составила 178,877 миллиарда рублей против прибыли в 9,109 миллиарда рублей в 2022 году. Соответствующая информация содержится в корпоративной отчетности организации.
При этом процентные доходы в предыдущем году увеличились на 45,2% в сравнении с 2022 годом - до 1,133 триллиона рублей. Активы банка выросли за отчетный период на 26,1% и составили 15,628 триллиона рублей.
Средства физических лиц, в том числе ИП, достигли 2,72 триллиона рублей против 2,117 триллиона рублей годом ранее.