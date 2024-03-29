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Эксперт оценил вероятность роста цен на золото в долгосрочной перспективе
Эксперт оценил вероятность роста цен на золото в долгосрочной перспективе - 29.03.2024, ПРАЙМ
Эксперт оценил вероятность роста цен на золото в долгосрочной перспективе
Вероятность роста цен на золото на долгосрочном треке высокая, и на рынок в 2024 году продолжат влиять спрос мировых центральных банков, эскалация ситуации на... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T16:41+0300
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Вероятность роста цен на золото на долгосрочном треке высокая, и на рынок в 2024 году продолжат влиять спрос мировых центральных банков, эскалация ситуации на Ближнем Востоке и риторика и действия Федеральной резервной системы (ФРС) США, поделился мнением с РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Николай Дудченко. Цена на золото в последние недели побила несколько исторических рекордов: последний и актуальный был зафиксирован накануне на уровне 2 256,9 доллара за тройскую унцию. "Вероятность продолжения роста цены на золото на долгосрочном треке можно рассматривать как высокую. Вместе с тем, конечно, любой сильный тренд все равно часто сопровождается локальными коррекциями, то есть периодические снижения цен на рынке исключать нельзя", - прокомментировал эксперт. Он отметил, что за первые три месяца цена на золото на рынке выросла более чем на 8%. "Это второй подряд квартал роста цены. В четвертом квартале 2023 года цена выросла на 11,6%. Цена на золото переписала свои абсолютные исторические максимумы", - добавил аналитик. "Рисками для цены на золото в текущем году будут оставаться: разрешение ситуации на Ближнем Востоке и отсутствие дальнейшей эскалации конфликта, высокие процентные ставки ФРС, замедление спроса на золото со стороны центральных банков. Однако вероятность данного события оценивается как низкая" - поделился аналитик прогнозами на текущий год. По данным аналитика, в марте влияние курса доллара на цену золота значительно ниже, чем в феврале. "В январе корреляция золота к DXY составляла -0,6, а в феврале она была достаточно сильной и составила -0,82 – то есть рост курса доллара почти всегда сопровождался снижением цены на золото и наоборот", - отметил Дудченко.
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россия, золото, новости
Эксперт оценил вероятность роста цен на золото в долгосрочной перспективе
Эксперт: вероятность роста цен на золото в долгосрочной перспективе высокая
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Вероятность роста цен на золото на долгосрочном треке высокая, и на рынок в 2024 году продолжат влиять спрос мировых центральных банков, эскалация ситуации на Ближнем Востоке и риторика и действия Федеральной резервной системы (ФРС) США, поделился мнением с РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Николай Дудченко.
Цена на золото в последние недели побила несколько исторических рекордов: последний и актуальный был зафиксирован накануне на уровне 2 256,9 доллара за тройскую унцию.
"Вероятность продолжения роста цены на золото на долгосрочном треке можно рассматривать как высокую. Вместе с тем, конечно, любой сильный тренд все равно часто сопровождается локальными коррекциями, то есть периодические снижения цен на рынке исключать нельзя", - прокомментировал эксперт.
Он отметил, что за первые три месяца цена на золото на рынке выросла более чем на 8%. "Это второй подряд квартал роста цены. В четвертом квартале 2023 года цена выросла на 11,6%. Цена на золото переписала свои абсолютные исторические максимумы", - добавил аналитик.
"Рисками для цены на золото в текущем году будут оставаться: разрешение ситуации на Ближнем Востоке и отсутствие дальнейшей эскалации конфликта, высокие процентные ставки ФРС, замедление спроса на золото со стороны центральных банков. Однако вероятность данного события оценивается как низкая" - поделился аналитик прогнозами на текущий год.
По данным аналитика, в марте влияние курса доллара на цену золота значительно ниже, чем в феврале. "В январе корреляция золота к DXY составляла -0,6, а в феврале она была достаточно сильной и составила -0,82 – то есть рост курса доллара почти всегда сопровождался снижением цены на золото и наоборот", - отметил Дудченко.
Март может стать для золота лучшим месяцем более чем за год