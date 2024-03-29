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Мошенники стали покупать записи голосов россиян

Мошенники стали покупать записи голосов россиян - 29.03.2024, ПРАЙМ

Мошенники стали покупать записи голосов россиян

Мошенники все чаще покупают записи голосов россиян, чтобы в дальнейшем их обманывать, сообщил директор центра противодействия мошенничеству компании... | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T18:53+0300

2024-03-29T18:53+0300

2024-03-29T18:53+0300

мошенничество

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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Мошенники все чаще покупают записи голосов россиян, чтобы в дальнейшем их обманывать, сообщил директор центра противодействия мошенничеству компании "Информзащита" Павел Коваленко в ходе круглого стола "Бум телефонного мошенничества в России: когда нас прекратят атаковать?""Случаев и кейсов, когда начинается покупка просто голосов людей, становится все больше", - отметил эксперт.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПри этом за сумму от 300 до 5 тысяч рублей они просят записать голос того или иного человека, чтобы использовать аудиозапись в дальнейшем для выманивания денежных средств, уточнил он.Случаи копирования или взлома аккаунтов в мессенджерах и подделки голосов для звонов потенциальным жертвам в последнее время участились. В качестве источников для подделки голоса в мошеннических целях злоумышленники брали голосовые сообщения.В январе Сбербанк сообщал, что мошенники взламывают аккаунты россиян в соцсетях и мессенджерах, чтобы добыть их голосовые сообщения и в дальнейшем использовать для обмана родных и близких.

https://1prime.ru/20240328/gosuslugi--846785953.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40