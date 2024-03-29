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Мошенники стали покупать записи голосов россиян - 29.03.2024, ПРАЙМ
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Мошенники стали покупать записи голосов россиян
Мошенники стали покупать записи голосов россиян - 29.03.2024, ПРАЙМ
Мошенники стали покупать записи голосов россиян
Мошенники все чаще покупают записи голосов россиян, чтобы в дальнейшем их обманывать, сообщил директор центра противодействия мошенничеству компании... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T18:53+0300
2024-03-29T18:53+0300
мошенничество
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Мошенники все чаще покупают записи голосов россиян, чтобы в дальнейшем их обманывать, сообщил директор центра противодействия мошенничеству компании "Информзащита" Павел Коваленко в ходе круглого стола "Бум телефонного мошенничества в России: когда нас прекратят атаковать?""Случаев и кейсов, когда начинается покупка просто голосов людей, становится все больше", - отметил эксперт.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПри этом за сумму от 300 до 5 тысяч рублей они просят записать голос того или иного человека, чтобы использовать аудиозапись в дальнейшем для выманивания денежных средств, уточнил он.Случаи копирования или взлома аккаунтов в мессенджерах и подделки голосов для звонов потенциальным жертвам в последнее время участились. В качестве источников для подделки голоса в мошеннических целях злоумышленники брали голосовые сообщения.В январе Сбербанк сообщал, что мошенники взламывают аккаунты россиян в соцсетях и мессенджерах, чтобы добыть их голосовые сообщения и в дальнейшем использовать для обмана родных и близких.
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Мошенничество
18:53 29.03.2024
 
Мошенники стали покупать записи голосов россиян

Эксперт Коваленко: мошенники стали покупать записи голосов россиян для обмана

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. "Кибератака"
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Кибератака - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Мошенники все чаще покупают записи голосов россиян, чтобы в дальнейшем их обманывать, сообщил директор центра противодействия мошенничеству компании "Информзащита" Павел Коваленко в ходе круглого стола "Бум телефонного мошенничества в России: когда нас прекратят атаковать?"
"Случаев и кейсов, когда начинается покупка просто голосов людей, становится все больше", - отметил эксперт.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
При этом за сумму от 300 до 5 тысяч рублей они просят записать голос того или иного человека, чтобы использовать аудиозапись в дальнейшем для выманивания денежных средств, уточнил он.
Портал Госуслуг - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2024
Мошенники по-новому выманивают доступ к "Госуслугам": за чем нужно следить
Вчера, 02:02
Случаи копирования или взлома аккаунтов в мессенджерах и подделки голосов для звонов потенциальным жертвам в последнее время участились. В качестве источников для подделки голоса в мошеннических целях злоумышленники брали голосовые сообщения.
В январе Сбербанк сообщал, что мошенники взламывают аккаунты россиян в соцсетях и мессенджерах, чтобы добыть их голосовые сообщения и в дальнейшем использовать для обмана родных и близких.
 
Мошенничество
 
 
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