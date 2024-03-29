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ВВП Греции показал самый большой в Евросоюзе - 29.03.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ВВП Греции показал самый большой в Евросоюзе
ВВП Греции показал самый большой в Евросоюзе - 29.03.2024, ПРАЙМ
ВВП Греции показал самый большой в Евросоюзе
Греция является лидером среди стран Евросоюза по росту ВВП на душу населения, заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис на заседании совета министров в пятницу. | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T14:34+0300
2024-03-29T14:34+0300
экономика
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АФИНЫ, 29 мар - ПРАЙМ. Греция является лидером среди стран Евросоюза по росту ВВП на душу населения, заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис на заседании совета министров в пятницу. Его вступительное заявление распространила пресс-служба премьера. По данным Евростата, по размеру ВВП на душу населения Греция находится на предпоследнем месте в ЕС. Мицотакис сказал, что накануне слышал в парламенте дебаты о ВВП на душу населения, когда обсуждался вопрос о недоверии правительству. "Надо отметить, что в 2023 году ВВП на душу населения продемонстрировал самый большой рост среди 27 стран Евросоюза. Очевидно, что мы еще не там, где хотим быть, потому что несем на себе бремя десятилетнего кризиса. Но никто не может сомневаться в том, что общий курс экономики и курс роста доходов движется в правильном, позитивном направлении", - сказал премьер. Министерство национальной экономики и финансов со ссылкой на данные Европейской комиссии заявило накануне, что Греция является чемпионом Европы по росту реального ВВП на душу населения. В Греции он вырос на 2,5% - со 18 690 евро в 2022 году до 19 150 евро в 2023 году в постоянных ценах 2010 года. В том же году реальный доход на душу населения в Европейском Союзе стагнировал, а фактически незначительно снизился, сообщил минфин. В то же время, по данным Евростата, Греция находится на предпоследнем месте в Евросоюзе по размеру ВВП на душу населения, опережая лишь Болгарию. В Греции этот показатель на 33% ниже среднеевропейского уровня, в Болгарии – на 36% ниже.
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греция, ес
Экономика, ГРЕЦИЯ, ЕС
14:34 29.03.2024
 
ВВП Греции показал самый большой в Евросоюзе

Премьер Греции Мицотакис отметил самый большой в ЕС рост ВВП на душу населения

© AFP / Aris MessinisФлаги Греции и ЕС на фоне Афинского Парфенона
Флаги Греции и ЕС на фоне Афинского Парфенона - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
© AFP / Aris Messinis
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АФИНЫ, 29 мар - ПРАЙМ. Греция является лидером среди стран Евросоюза по росту ВВП на душу населения, заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис на заседании совета министров в пятницу. Его вступительное заявление распространила пресс-служба премьера.
По данным Евростата, по размеру ВВП на душу населения Греция находится на предпоследнем месте в ЕС.
Мицотакис сказал, что накануне слышал в парламенте дебаты о ВВП на душу населения, когда обсуждался вопрос о недоверии правительству.
"Надо отметить, что в 2023 году ВВП на душу населения продемонстрировал самый большой рост среди 27 стран Евросоюза. Очевидно, что мы еще не там, где хотим быть, потому что несем на себе бремя десятилетнего кризиса. Но никто не может сомневаться в том, что общий курс экономики и курс роста доходов движется в правильном, позитивном направлении", - сказал премьер.
Министерство национальной экономики и финансов со ссылкой на данные Европейской комиссии заявило накануне, что Греция является чемпионом Европы по росту реального ВВП на душу населения. В Греции он вырос на 2,5% - со 18 690 евро в 2022 году до 19 150 евро в 2023 году в постоянных ценах 2010 года. В том же году реальный доход на душу населения в Европейском Союзе стагнировал, а фактически незначительно снизился, сообщил минфин.
В то же время, по данным Евростата, Греция находится на предпоследнем месте в Евросоюзе по размеру ВВП на душу населения, опережая лишь Болгарию. В Греции этот показатель на 33% ниже среднеевропейского уровня, в Болгарии – на 36% ниже.
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