Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китайская Huawei увеличила объем выручки в 2023 году - 29.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240329/huawei-846844590.html
Китайская Huawei увеличила объем выручки в 2023 году
Китайская Huawei увеличила объем выручки в 2023 году - 29.03.2024, ПРАЙМ
Китайская Huawei увеличила объем выручки в 2023 году
Выручка китайской телекоммуникационной компании Huawei по итогам 2023 года увеличилась на 9,6% в годовом выражении и составила 704,2 миллиарда юаней (97... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T12:00+0300
2024-03-29T12:00+0300
экономика
китай
huawei
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/83025/44/830254450_0:180:3001:1868_1920x0_80_0_0_ed211a54bf48b74f7eb34b961efa77eb.jpg
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Выручка китайской телекоммуникационной компании Huawei по итогам 2023 года увеличилась на 9,6% в годовом выражении и составила 704,2 миллиарда юаней (97 миллиардов долларов), следует из сообщения компании. Чистая прибыль компании составила 87 миллиардов юаней (12 миллиардов долларов), что в 2,5 раза больше прошлогоднего показателя. Отмечается, что показатели Huawei совпали с ожиданиями. В 2023 году компания инвестировала в исследования и разработки 164,7 миллиарда юаней (22,8 миллиарда долларов). Huawei - один из крупнейших в мире производителей телекоммуникационного оборудования.
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83025/44/830254450_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_f653022f7ee9379844b36788088bb6ca.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
китай, huawei, новости
Экономика, КИТАЙ, Huawei, Новости
12:00 29.03.2024
 
Китайская Huawei увеличила объем выручки в 2023 году

Выручка китайской Huawei в 2023 году увеличилась на 9,6%, до $97 млрд

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКомпания Huawei
Компания Huawei - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Выручка китайской телекоммуникационной компании Huawei по итогам 2023 года увеличилась на 9,6% в годовом выражении и составила 704,2 миллиарда юаней (97 миллиардов долларов), следует из сообщения компании.
Чистая прибыль компании составила 87 миллиардов юаней (12 миллиардов долларов), что в 2,5 раза больше прошлогоднего показателя.
Отмечается, что показатели Huawei совпали с ожиданиями.
В 2023 году компания инвестировала в исследования и разработки 164,7 миллиарда юаней (22,8 миллиарда долларов).
Huawei - один из крупнейших в мире производителей телекоммуникационного оборудования.
 
ЭкономикаКИТАЙHuaweiНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала