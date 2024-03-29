https://1prime.ru/20240329/huawei-846844590.html

Китайская Huawei увеличила объем выручки в 2023 году

Китайская Huawei увеличила объем выручки в 2023 году - 29.03.2024, ПРАЙМ

Китайская Huawei увеличила объем выручки в 2023 году

Выручка китайской телекоммуникационной компании Huawei по итогам 2023 года увеличилась на 9,6% в годовом выражении и составила 704,2 миллиарда юаней (97... | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T12:00+0300

2024-03-29T12:00+0300

2024-03-29T12:00+0300

экономика

китай

huawei

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/83025/44/830254450_0:180:3001:1868_1920x0_80_0_0_ed211a54bf48b74f7eb34b961efa77eb.jpg

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Выручка китайской телекоммуникационной компании Huawei по итогам 2023 года увеличилась на 9,6% в годовом выражении и составила 704,2 миллиарда юаней (97 миллиардов долларов), следует из сообщения компании. Чистая прибыль компании составила 87 миллиардов юаней (12 миллиардов долларов), что в 2,5 раза больше прошлогоднего показателя. Отмечается, что показатели Huawei совпали с ожиданиями. В 2023 году компания инвестировала в исследования и разработки 164,7 миллиарда юаней (22,8 миллиарда долларов). Huawei - один из крупнейших в мире производителей телекоммуникационного оборудования.

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китай, huawei, новости