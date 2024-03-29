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Китайская Huawei увеличила объем выручки в 2023 году
Китайская Huawei увеличила объем выручки в 2023 году - 29.03.2024, ПРАЙМ
Китайская Huawei увеличила объем выручки в 2023 году
Выручка китайской телекоммуникационной компании Huawei по итогам 2023 года увеличилась на 9,6% в годовом выражении и составила 704,2 миллиарда юаней (97... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T12:00+0300
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Выручка китайской телекоммуникационной компании Huawei по итогам 2023 года увеличилась на 9,6% в годовом выражении и составила 704,2 миллиарда юаней (97 миллиардов долларов), следует из сообщения компании. Чистая прибыль компании составила 87 миллиардов юаней (12 миллиардов долларов), что в 2,5 раза больше прошлогоднего показателя. Отмечается, что показатели Huawei совпали с ожиданиями. В 2023 году компания инвестировала в исследования и разработки 164,7 миллиарда юаней (22,8 миллиарда долларов). Huawei - один из крупнейших в мире производителей телекоммуникационного оборудования.
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Экономика, КИТАЙ, Huawei, Новости
Китайская Huawei увеличила объем выручки в 2023 году
Выручка китайской Huawei в 2023 году увеличилась на 9,6%, до $97 млрд
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Выручка китайской телекоммуникационной компании Huawei по итогам 2023 года увеличилась на 9,6% в годовом выражении и составила 704,2 миллиарда юаней (97 миллиардов долларов), следует из сообщения компании.
Чистая прибыль компании составила 87 миллиардов юаней (12 миллиардов долларов), что в 2,5 раза больше прошлогоднего показателя.
Отмечается, что показатели Huawei совпали с ожиданиями.
В 2023 году компания инвестировала в исследования и разработки 164,7 миллиарда юаней (22,8 миллиарда долларов).
Huawei - один из крупнейших в мире производителей телекоммуникационного оборудования.