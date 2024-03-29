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Генпрокуратура направила запрос в Минюст о признании Пугачевой иноагентом
Генпрокуратура направила запрос в Минюст о признании Пугачевой иноагентом - 29.03.2024, ПРАЙМ
Генпрокуратура направила запрос в Минюст о признании Пугачевой иноагентом
Генпрокуратура направила в Минюст запрос о признании певицы Аллы Пугачевой иноагентом, следует из документа, опубликованного главой Федерального проекта по... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T14:55+0300
2024-03-29T14:55+0300
2024-03-29T15:20+0300
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Генпрокуратура направила в Минюст запрос о признании певицы Аллы Пугачевой иноагентом, следует из документа, опубликованного главой Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием Бородиным. Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что не слышал никаких официальных заявлений о признании Пугачевой иноагентом."Честно скажу, не собирался выкладывать сюда официальный ответ, но уже придется. Других вариантов нет", — написал Бородин в Telegram.Так он прокомментировал слова Пескова.Бородин опубликовал письмо, направленное Генеральной прокуратурой РФ в министерство юстиции РФ, о рассмотрении вопроса признании Пугачевой А. Б. лицом, связанным с иностранным агентом. Ранее депутат ГД Алексей Журавлев призывал признать Пугачеву иноагентом, чтобы она "не могла больше получать деньги из России".Иностранный агент – это физическое или юридическое лицо, которое прямо или косвенно занимается политической и финансовой деятельностью в интересах иностранного государства, говорится в данных открытых источников.
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ПРАЙМ
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россия, минюст сша
Генпрокуратура направила запрос в Минюст о признании Пугачевой иноагентом
Генпрокуратура направила запрос в Минюст о признании Аллы Пугачевой иноагентом
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ.
Генпрокуратура направила в Минюст запрос о признании певицы Аллы Пугачевой иноагентом, следует из документа
, опубликованного главой Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием Бородиным.
Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что не слышал никаких официальных заявлений о признании Пугачевой иноагентом.
"Честно скажу, не собирался выкладывать сюда официальный ответ, но уже придется. Других вариантов нет", — написал Бородин в Telegram.
Так он прокомментировал слова Пескова.
Бородин опубликовал письмо, направленное Генеральной прокуратурой РФ в министерство юстиции РФ, о рассмотрении вопроса признании Пугачевой А. Б. лицом, связанным с иностранным агентом.
Путин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов
Ранее депутат ГД Алексей Журавлев призывал признать Пугачеву иноагентом, чтобы она "не могла больше получать деньги из России".
Иностранный агент – это физическое или юридическое лицо, которое прямо или косвенно занимается политической и финансовой деятельностью в интересах иностранного государства, говорится в данных открытых источников.