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ЦБ сообщил об умеренном росте льготной ипотеки в марте
ЦБ сообщил об умеренном росте льготной ипотеки в марте - 29.03.2024, ПРАЙМ
ЦБ сообщил об умеренном росте льготной ипотеки в марте
Выдачи льготной ипотеки в марте в России растут умеренными темпами, говорится в материалах Банка России. | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T18:22+0300
2024-03-29T18:22+0300
2024-03-29T18:23+0300
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Выдачи льготной ипотеки в марте в России растут умеренными темпами, говорится в материалах Банка России. "В марте ожидается умеренный рост ипотечного кредитования по льготным программам. Так, по оперативным данным АО "Дом.РФ", по программам господдержки в первые три недели марта предоставлено ИЖК на сумму около 227 миллиардов рублей (160 миллиардов рублей за аналогичный период февраля)", — сказано в сообщении. В целом за февраль было выдано по программам господдержки 219,3 миллиарда рублей. Общий объем выдачи в последний месяц зимы составил 332,7 миллиарда рублей. Также ЦБ сообщил, что в феврале средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам увеличилась до 9,29% с 8,40% годовых в январе, в том числе за счет повышения ставок по рыночным предложениям банков.
https://1prime.ru/20240326/ipoteka-846714268.html
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ЦБ сообщил об умеренном росте льготной ипотеки в марте
ЦБ: льготная ипотека в марте в РФ растет умеренными темпами
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Выдачи льготной ипотеки в марте в России растут умеренными темпами, говорится в материалах Банка России.
"В марте ожидается умеренный рост ипотечного кредитования по льготным программам. Так, по оперативным данным АО "Дом.РФ", по программам господдержки в первые три недели марта предоставлено ИЖК на сумму около 227 миллиардов рублей (160 миллиардов рублей за аналогичный период февраля)", — сказано в сообщении.
В целом за февраль было выдано по программам господдержки 219,3 миллиарда рублей. Общий объем выдачи в последний месяц зимы составил 332,7 миллиарда рублей.
Также ЦБ сообщил, что в феврале средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам увеличилась до 9,29% с 8,40% годовых в январе, в том числе за счет повышения ставок по рыночным предложениям банков.
Ипотека в России растет сдержанными темпами, заявил ЦБ