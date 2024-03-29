Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС воспринимает Армению как источник ресурсов и прибыли, заявили в МИД - 29.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240329/istochnik-846859066.html
ЕС воспринимает Армению как источник ресурсов и прибыли, заявили в МИД
ЕС воспринимает Армению как источник ресурсов и прибыли, заявили в МИД - 29.03.2024, ПРАЙМ
ЕС воспринимает Армению как источник ресурсов и прибыли, заявили в МИД
Армения воспринимается Евросоюзом в качестве источника ресурсов, заявили в МИД РФ, комментируя РИА Новости положения доклада "Сети друзей Армении". | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T15:24+0300
2024-03-29T15:25+0300
политика
армения
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/77278/57/772785791_0:35:1501:879_1920x0_80_0_0_953549f49203adf9c14eb9bbd16c0344.jpg
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Армения воспринимается Евросоюзом в качестве источника ресурсов, заявили в МИД РФ, комментируя РИА Новости положения доклада "Сети друзей Армении".В ведомстве отметили, что "невозможно отделаться от ощущения, что Евросоюз воспринимает Армению исключительно как источник ресурсов и прибыли для Европы". "При этом считают нормальным, чтобы интересы и приоритеты страны определялись из Брюсселя", — добавили в МИД России. В ведомстве заявили, что, согласно докладу, "Еревану надлежит выйти из ЕАЭС, в котором Армения, к слову, является основным бенефициаром". "При этом, когда и на каких условиях армяне смогут получить доступ к общему рынку ЕС, умалчивается", — добавили в МИД РФ. Также отмечается, что "может случиться так, что, следуя пустым обещаниям Евросоюза, жители республики останутся у "разбитого корыта"". В МИД добавили, что, разрушив свои экономики отказом от российского газа, горе-советчики из Евросоюза и НАТО навязывают тот же тупиковый путь и армянам, "вдобавок подталкивая их променять реальную атомную энергетику на несформировавшуюся возобновляемую". "То же касается и переориентации поставок дешевых зерновых культур и продовольствия из России на есовскую агропродукцию... Предлагая в перспективе западные субсидии в продовольственной сфере, Евросоюз указывает на необходимость уже сейчас переходить на есовские стандарты и законодательство", — заключили в МИД.
https://1prime.ru/20240320/mir-846511479.html
армения
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77278/57/772785791_0:0:1317:988_1920x0_80_0_0_04e08192726c212a0cd1d3c5fa77c42e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
армения, ес
Политика, АРМЕНИЯ, ЕС
15:24 29.03.2024 (обновлено: 15:25 29.03.2024)
 
ЕС воспринимает Армению как источник ресурсов и прибыли, заявили в МИД

МИД: ЕС воспринимает Армению исключительно как источник ресурсов и прибыли для Европы

© fotolia.com / Ella Sarkisyan*Ереван
*Ереван - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
© fotolia.com / Ella Sarkisyan
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Армения воспринимается Евросоюзом в качестве источника ресурсов, заявили в МИД РФ, комментируя РИА Новости положения доклада "Сети друзей Армении".
В ведомстве отметили, что "невозможно отделаться от ощущения, что Евросоюз воспринимает Армению исключительно как источник ресурсов и прибыли для Европы".
"При этом считают нормальным, чтобы интересы и приоритеты страны определялись из Брюсселя", — добавили в МИД России.
В ведомстве заявили, что, согласно докладу, "Еревану надлежит выйти из ЕАЭС, в котором Армения, к слову, является основным бенефициаром". "При этом, когда и на каких условиях армяне смогут получить доступ к общему рынку ЕС, умалчивается", — добавили в МИД РФ.
Флаги России и Армении - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2024
В МИД прокомментировали сообщение о работе карт "Мир" в Армении
20 марта, 13:36
Также отмечается, что "может случиться так, что, следуя пустым обещаниям Евросоюза, жители республики останутся у "разбитого корыта"".
В МИД добавили, что, разрушив свои экономики отказом от российского газа, горе-советчики из Евросоюза и НАТО навязывают тот же тупиковый путь и армянам, "вдобавок подталкивая их променять реальную атомную энергетику на несформировавшуюся возобновляемую".
"То же касается и переориентации поставок дешевых зерновых культур и продовольствия из России на есовскую агропродукцию... Предлагая в перспективе западные субсидии в продовольственной сфере, Евросоюз указывает на необходимость уже сейчас переходить на есовские стандарты и законодательство", — заключили в МИД.
 
ПолитикаАРМЕНИЯЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала