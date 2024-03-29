https://1prime.ru/20240329/istochnik-846859066.html

ЕС воспринимает Армению как источник ресурсов и прибыли, заявили в МИД

ЕС воспринимает Армению как источник ресурсов и прибыли, заявили в МИД - 29.03.2024, ПРАЙМ

ЕС воспринимает Армению как источник ресурсов и прибыли, заявили в МИД

Армения воспринимается Евросоюзом в качестве источника ресурсов, заявили в МИД РФ, комментируя РИА Новости положения доклада "Сети друзей Армении". | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T15:24+0300

2024-03-29T15:24+0300

2024-03-29T15:25+0300

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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Армения воспринимается Евросоюзом в качестве источника ресурсов, заявили в МИД РФ, комментируя РИА Новости положения доклада "Сети друзей Армении".В ведомстве отметили, что "невозможно отделаться от ощущения, что Евросоюз воспринимает Армению исключительно как источник ресурсов и прибыли для Европы". "При этом считают нормальным, чтобы интересы и приоритеты страны определялись из Брюсселя", — добавили в МИД России. В ведомстве заявили, что, согласно докладу, "Еревану надлежит выйти из ЕАЭС, в котором Армения, к слову, является основным бенефициаром". "При этом, когда и на каких условиях армяне смогут получить доступ к общему рынку ЕС, умалчивается", — добавили в МИД РФ. Также отмечается, что "может случиться так, что, следуя пустым обещаниям Евросоюза, жители республики останутся у "разбитого корыта"". В МИД добавили, что, разрушив свои экономики отказом от российского газа, горе-советчики из Евросоюза и НАТО навязывают тот же тупиковый путь и армянам, "вдобавок подталкивая их променять реальную атомную энергетику на несформировавшуюся возобновляемую". "То же касается и переориентации поставок дешевых зерновых культур и продовольствия из России на есовскую агропродукцию... Предлагая в перспективе западные субсидии в продовольственной сфере, Евросоюз указывает на необходимость уже сейчас переходить на есовские стандарты и законодательство", — заключили в МИД.

https://1prime.ru/20240320/mir-846511479.html

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