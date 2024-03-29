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В Госдуме предложили ввести кешбэк за покупки по системе быстрых платежей

В Госдуме предложили ввести кешбэк за покупки по системе быстрых платежей - 29.03.2024, ПРАЙМ

В Госдуме предложили ввести кешбэк за покупки по системе быстрых платежей

Депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия") предложил ввести кешбэк за покупки по системе быстрых платежей (СБП). | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T18:54+0300

2024-03-29T18:54+0300

2024-03-29T18:54+0300

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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия") предложил ввести кешбэк за покупки по системе быстрых платежей (СБП). "Многие покупатели еще не привыкли к расчетам по СБП или не знают о такой возможности, особенно старшее поколение. Но это, может быть, и хорошо, чтобы бабушек QR-кодами не обманывали злоумышленники. Продавцам выгодно, а покупателям не очень, потому что кешбэка нет, никаких фишек нет. Надо продумать этот момент. Людям не лень лишний раз вытащить карточку и заплатить ею, получив кешбэк… Сама по себе система, если в общем и целом её оценивать, удобна, но необходимо предусмотреть защиту данных, кешбэк и не допускать ситуаций, когда сел телефон, и ты нищий", — сказал Говырин РИА Новости. По мнению депутата, на данный момент СБП привлекательна, в первую очередь, для тех, кто тратит, не считая, а не для рациональных потребителей. Он отметил, что люди и юридические лица не очень хотят подключать эту систему, потому что не хотят, чтобы информация о транзакциях стала общедоступной всем банкам-участникам системы. "Чтобы обеспечить финансовую безопасность и снизить проценты, комиссию, чтобы сохранять скорость, надо развивать альтернативные финансовые сервисы в тех условиях, которые созданы сейчас и разработать определённые правила и стандарты, по которым эти системы будут слаженно работать. В этом есть смысл, потому что, как говорится, нельзя складывать все яйца в одну корзину", — подчеркнул депутат.Система быстрых платежей (СБП) — сервис, с помощью которого можно совершать межбанковские переводы по номеру мобильного телефона круглосуточно, без праздников и выходных.

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