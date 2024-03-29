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Россия не намерена участвовать в конференции по Украине, заявила Захарова - 29.03.2024, ПРАЙМ
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Россия не намерена участвовать в конференции по Украине, заявила Захарова
Россия не намерена участвовать в конференции по Украине, заявила Захарова - 29.03.2024, ПРАЙМ
Россия не намерена участвовать в конференции по Украине, заявила Захарова
Москва не будет участвовать в конференциях по урегулированию кризиса на Украине, которые планируют организовать в Швейцарии. Об этом заявила официальный... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T15:47+0300
2024-03-29T16:02+0300
политика
украина
россия
мирные переговоры
мария захарова
"формула мира"
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Москва не будет участвовать в конференциях по урегулированию кризиса на Украине, которые планируют организовать в Швейцарии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария ЗахароваПрезидент Швейцарии Виола Амхерд ранее сообщила, что Зеленский попросил ее организовать мирный саммит по Украине. Как заявлял министр иностранных дел Украины, Дмитрий Кулеба, обсуждения с Москвой могут проходить в рамках возможных второго и третьего мирных саммитов в Швейцарии. "Россия не намерена принимать участие в этой конференции, а "формула Зеленского" — это алхимия", — отметила Захарова в своем Telegram-канале. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без России невозможно. Владимир Зеленский впервые представил так называемую "формулу мира" в 2022 году. В документ входят обеспечение ядерной, энергетической, продовольственной безопасности, освобождение пленных, окончание спецоперации, вывод российских ВС, восстановление территориальной целостности Украины, противодействие экоциду и недопущение эскалации. Как подчеркивал Лавров, план Зеленского абсолютно нереализуем.
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украина, россия, мирные переговоры, мария захарова, "формула мира"
Политика, УКРАИНА, РОССИЯ, мирные переговоры, Мария Захарова, "формула мира"
15:47 29.03.2024 (обновлено: 16:02 29.03.2024)
 
Россия не намерена участвовать в конференции по Украине, заявила Захарова

Захарова: Россия не намерена участвовать в конференции в Швейцарии по Украине

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Москва не будет участвовать в конференциях по урегулированию кризиса на Украине, которые планируют организовать в Швейцарии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова
Президент Швейцарии Виола Амхерд ранее сообщила, что Зеленский попросил ее организовать мирный саммит по Украине. Как заявлял министр иностранных дел Украины, Дмитрий Кулеба, обсуждения с Москвой могут проходить в рамках возможных второго и третьего мирных саммитов в Швейцарии.
"Россия не намерена принимать участие в этой конференции, а "формула Зеленского" — это алхимия", — отметила Захарова в своем Telegram-канале.
Президент Украины Владимир Зеленский в парламенте Канады - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
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15:32
Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без России невозможно.
Владимир Зеленский впервые представил так называемую "формулу мира" в 2022 году. В документ входят обеспечение ядерной, энергетической, продовольственной безопасности, освобождение пленных, окончание спецоперации, вывод российских ВС, восстановление территориальной целостности Украины, противодействие экоциду и недопущение эскалации. Как подчеркивал Лавров, план Зеленского абсолютно нереализуем.
 
ПолитикаУКРАИНАРОССИЯмирные переговорыМария Захарова"формула мира"
 
 
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