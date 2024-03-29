https://1prime.ru/20240329/konventsija-846836533.html

В МИД рассказали, чем грозит Западу новая конвенция по информбезопасности

В МИД рассказали, чем грозит Западу новая конвенция по информбезопасности - 29.03.2024, ПРАЙМ

В МИД рассказали, чем грозит Западу новая конвенция по информбезопасности

Новая всеобъемлющая международная конвенция по противодействию использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных целях, в случае ее... | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T09:10+0300

2024-03-29T09:10+0300

2024-03-29T09:10+0300

мошенничество

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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Новая всеобъемлющая международная конвенция по противодействию использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных целях, в случае ее согласования подорвет цифровую гегемонию Запада, заявили агентству РИА Новости в МИД России. "Новый международный договор при условии его согласования подорвет цифровую гегемонию Запада, которая поддерживается, в том числе за счет Будапештской конвенции 2001 года, которая позволяет западным спецслужбам иметь неограниченный доступ к электронным базам данных суверенных государств", — сообщили в ведомстве. В МИД пояснили, что конвенция послужит "основанием для создания международно-правовой основы в целях выстраивания глобальной и справедливой системы международной информационной безопасности".Во внешнеполитическом ведомстве также выразили надежду, что на заключительном этапе переговоров в мае-июне в Нью- Йорке будет согласована окончательная версия конвенции .В министерстве отметили, что "отсутствие профильных универсальных договоров в сфере международной информационной безопасности (МИБ) привело к гигантскому взрыву преступности в цифровом пространстве". Там указали на то, что "миллионам людей наносится серьезный экономический урон, государства сталкиваются с атаками на критическую информационную инфраструктуру (КИИ), чреватыми серьезными техногенными катастрофами".Говоря о проекте документа, в МИД указали, что в числе основных задач его разработки — сокращение цифрового разрыва и ликвидация технологического неравенства. "Цель – объединить потенциалы развитого и развивающегося мира, создать эффективную глобальную систему противодействия трансграничной ИКТ-преступности, учесть эволюционирующие вызовы, исходящие в том числе со стороны новейших ноу-хау, включая квантовые технологии и искусственный интеллект", — пояснили в ведомстве.В МИД отметили, что "Россия на протяжении всего переговорного процесса настаивает на включении в конвенцию длинного перечня составов преступлений, среди которых "кибератаки" против КИИ, торговля оружием и наркотиками, доведение несовершеннолетних до самоубийства". "Но главное – мы настаиваем на необходимости отражения в документе преступлений, связанных с использованием ИКТ в террористических и экстремистских целях", — заявили в ведомстве и добавили, что "ИКТ в руках преступников стали чуть ли не главным средством для совершения атак против граждан и государств". "Это является веским доводом в пользу наших подходов на переговорах в ООН", - отметили в министерстве.Также отмечается, что, в противовес Москве Вашингтон выступает за максимальную гармонизацию ооновской и Будапештской конвенций. "Это означает, что вместо универсального документа, американцы и их союзники хотят получить узкий по охвату и ограниченный по содержанию договор, который не накладывал бы никаких обязательств (в том числе по передаче технологий развивающемуся миру) на коллективный Запад и его IT-компании", - сказали в МИД. В заключении там рассказали, что "в Нью-Йорке в мае-июне пройдет заключительный этап переговоров, по итогам которых должен быть согласован окончательный текст договора". "Несмотря на позицию Запада, совместно с единомышленниками Россия рассчитывает на принятие первого в истории документа, регулирующего международное правоохранительное сотрудничество по борьбе с ИКТ-криминалом", — заключили в МИД.В 2019 году Россия выступила инициатором создания спецкомитета ООН по разработке первой в истории всеобъемлющей международной конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. Этот процесс поддержали 79 стран-членов ООН. Последняя конвенция ООН по инициативе России принималась более 20 лет назад (речь идет о международной конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма 2005 года). В МИД рассказали, что 27 марта в министерстве в гибридном формате прошел глобальный брифинг для дипкорпуса в Москве по этой теме. В мероприятии приняли участие свыше 50 государств и более 100 дипломатов и экспертов со всего мира. Его участники обсудили вопросы подготовки к заключительному этапу переговоров в ООН по разработке универсальной конвенции о противодействии информпреступности.

https://1prime.ru/20200317/831089790.html

https://1prime.ru/20240321/moshenniki-846517628.html

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