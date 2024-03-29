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Источник сообщил о задержании в Таджикистане 9 человек по делу "Крокуса"
Источник сообщил о задержании в Таджикистане 9 человек по делу "Крокуса" - 29.03.2024, ПРАЙМ
Источник сообщил о задержании в Таджикистане 9 человек по делу "Крокуса"
Девять жителей пригорода таджикистанского Душанбе задержали по делу о теракте в подмосковном "Крокус сити холле". Об этом рассказал агентству РИА новости... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T13:10+0300
2024-03-29T13:10+0300
2024-03-29T13:10+0300
крокус сити холл
теракт
таджикистан
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ДУШАНБЕ, 29 мар - ПРАЙМ. Девять жителей пригорода таджикистанского Душанбе задержали по делу о теракте в подмосковном "Крокус сити холле". Об этом рассказал агентству РИА новости источник в спецслужбах Таджикистана."Девять жителей Вахдатского района были задержаны за связь с лицами, совершившими теракт в "Крокус сити холле" 22 марта и за связь с террористической организацией ИГ* ("Исламское государство*", запрещена в России и Таджикистане - ред.)", - сообщил собеседник издания.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram22 марта в красногорском концертном зале "Крокус сити холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин докладывал, что обвиняемые по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" дали показания о заказчиках и лицах, участвовавших в подготовке преступления. Он также указывал, что четверо исполнителей признали свою вину и рассказали, кто помогал в подготовке. Им предъявили обвинения.* Запрещенная в России террористическая организация
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крокус сити холл, теракт, таджикистан
Крокус сити холл, теракт, ТАДЖИКИСТАН
Источник сообщил о задержании в Таджикистане 9 человек по делу "Крокуса"
Источник РИА: девять человек задержаны в Таджикистане по делу о теракте в "Крокусе"
ДУШАНБЕ, 29 мар - ПРАЙМ. Девять жителей пригорода таджикистанского Душанбе задержали по делу о теракте в подмосковном "Крокус сити холле". Об этом рассказал агентству РИА новости источник в спецслужбах Таджикистана.
"Девять жителей Вахдатского района были задержаны за связь с лицами, совершившими теракт в "Крокус сити холле" 22 марта и за связь с террористической организацией ИГ* ("Исламское государство*", запрещена в России и Таджикистане - ред.)", - сообщил собеседник издания.
22 марта в красногорском концертном зале "Крокус сити холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин докладывал, что обвиняемые по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" дали показания о заказчиках и лицах, участвовавших в подготовке преступления. Он также указывал, что четверо исполнителей признали свою вину и рассказали, кто помогал в подготовке. Им предъявили обвинения.
* Запрещенная в России террористическая организация
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