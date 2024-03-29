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СК раскрыли подробности о действиях участников теракта в "Крокусе" - 29.03.2024, ПРАЙМ
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СК раскрыли подробности о действиях участников теракта в "Крокусе"
СК раскрыли подробности о действиях участников теракта в "Крокусе" - 29.03.2024, ПРАЙМ
СК раскрыли подробности о действиях участников теракта в "Крокусе"
Обвиняемые в теракте в "Крокус Сити Холле" рассказали на допросах, что их действия координировал мужчина под псевдонимом через голосовые сообщения вTelegram,... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T19:02+0300
2024-03-29T19:03+0300
происшествия
крокус сити холл
россия
ск рф
теракт
суд
украина
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Обвиняемые в теракте в "Крокус Сити Холле" рассказали на допросах, что их действия координировал мужчина под псевдонимом через голосовые сообщения вTelegram, сообщается в Telegram-канале СК России. "Обвиняемые в совершении теракта в первоначальных показаниях, в ходе последующих допросов и других следственных мероприятий с их участием сообщили, что их действия, как на этапе подготовки, так и после вооруженного нападения в "Крокус Сити Холле", путем голосовых сообщений через мессенджер "Телеграм" координировал мужчина, который представился им под псевдонимом", — говорится в сообщении. СК также сообщил, что по указанию координатора террористы после совершения преступления на автомобиле направились в сторону границы с Украиной, после пересечения которой они должны были отправиться в Киев за вознаграждением.Следствие проверит причастность украинских спецслужб к организации и финансированию теракта.22 марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.МЧС России со ссылкой на данные Минздрава РФ сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Глава Минздрава Михаил Мурашко 29 марта сообщил, что еще один человек скончался в больнице. Таким образом, теракт унес жизни 144 человек.
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Происшествия, Крокус сити холл, РОССИЯ, СК РФ, теракт, суд, УКРАИНА
19:02 29.03.2024 (обновлено: 19:03 29.03.2024)
 
СК раскрыли подробности о действиях участников теракта в "Крокусе"

СК: действия обвиняемых в теракте в "Крокусе" направлялись через Telegram

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКрокус Сити Холл
Крокус Сити Холл - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Обвиняемые в теракте в "Крокус Сити Холле" рассказали на допросах, что их действия координировал мужчина под псевдонимом через голосовые сообщения вTelegram, сообщается в Telegram-канале СК России.
"Обвиняемые в совершении теракта в первоначальных показаниях, в ходе последующих допросов и других следственных мероприятий с их участием сообщили, что их действия, как на этапе подготовки, так и после вооруженного нападения в "Крокус Сити Холле", путем голосовых сообщений через мессенджер "Телеграм" координировал мужчина, который представился им под псевдонимом", — говорится в сообщении.
СК также сообщил, что по указанию координатора террористы после совершения преступления на автомобиле направились в сторону границы с Украиной, после пересечения которой они должны были отправиться в Киев за вознаграждением.
Следствие проверит причастность украинских спецслужб к организации и финансированию теракта.
%Суд - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
Девятый фигурант дела о теракте в "Крокусе" частично признал вину
17:55
22 марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.
МЧС России со ссылкой на данные Минздрава РФ сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Глава Минздрава Михаил Мурашко 29 марта сообщил, что еще один человек скончался в больнице. Таким образом, теракт унес жизни 144 человек.
 
ПроисшествияКрокус сити холлРОССИЯСК РФтерактсудУКРАИНА
 
 
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