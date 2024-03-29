https://1prime.ru/20240329/kuleba-846837353.html

Киев готов изучить предложенный Трампом тип помощи от США, пишут СМИ

Киев готов изучить предложенный Трампом тип помощи от США, пишут СМИ - 29.03.2024, ПРАЙМ

Киев готов изучить предложенный Трампом тип помощи от США, пишут СМИ

Киев готов изучить предложенный экс-президентом США Дональдом Трампом способ оказания помощи в виде займов, заявил в интервью Financial Times министр... | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T09:36+0300

2024-03-29T09:36+0300

2024-03-29T09:52+0300

политика

поддержка украины

дональд трамп

дмитрий кулеба

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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Киев готов изучить предложенный экс-президентом США Дональдом Трампом способ оказания помощи в виде займов, заявил в интервью Financial Times министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.Ранее Трамп сказал, что Вашингтону следует прекратить безвозмездно раздавать деньги другим странам и перевести всю свою зарубежную помощь в формат займов. "По словам Кулебы, Киев был готов изучить этот вариант (переход с грантов на займы — ред.), но "дьявол прячется в деталях", — пишет издание. По словам министра, "Трамп сам сказал, что он не против помощи Украине". "Он просто хочет изменить способ предоставления этой помощи: с грантов на займы с нулевой процентной ставкой", — сказал Кулеба и выразил уверенность в том, что США предложат новый пакет помощи Украине и будут продолжать оказывать ей содействие, независимо от результатов президентских выборов в 2024 году. Ранее конгресс США пока не согласовал новый запрос о помощи Украине, администрация при этом сообщала, что исчерпала возможности по передаче военных средств еще в декабре прошлого года. На этой неделе Белый дом сообщил, что Вашингтон изыскал возможность отправить Киеву боеприпасов на 300 миллионов долларов, но этой помощи ВСУ хватит "на пару недель". Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240328/ukraina-846830956.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

поддержка украины, дональд трамп, дмитрий кулеба