https://1prime.ru/20240329/lada-846841185.html

АвтоВАЗ начал сборку Lada Granta в Азербайджане

АвтоВАЗ начал сборку Lada Granta в Азербайджане - 29.03.2024, ПРАЙМ

АвтоВАЗ начал сборку Lada Granta в Азербайджане

"АвтоВАЗ" начал сборку автомобилей Lada Granta в Азербайджане на площадке местного партнера, а до конца года на конвейер также встанут модели семейств Niva и... | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T11:03+0300

2024-03-29T11:03+0300

2024-03-29T11:18+0300

экономика

автоваз

азербайджан

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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" начал сборку автомобилей Lada Granta в Азербайджане на площадке местного партнера, а до конца года на конвейер также встанут модели семейств Niva и Vesta, говорится в сообщении компании.Как уточнили журналистам в пресс-службе автопроизводителя, это первый проект по производству Lada в Азербайджане в истории компании."АвтоВАЗ", крупнейший производитель легковых автомобилей и лидер российского рынка, объявляет о старте собственного проекта по сборке Lada на территории Азербайджанской Республики. В настоящее время на одной из местных производственных площадок организованы зона приема машинокомплектов, сборочный цех и стоянка хранения готовых автомобилей", - сообщили в компании."Мы начинаем с Granta и планируем до конца 2024 года расширить гамму локального выпуска семейством Niva – Legend и Travel, тестовые образцы уже собраны и проходят аудит качества, а также семейством Vesta", - отметил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов."Автомобили Lada в Азербайджане традиционно любят и уважают. Они востребованы уже многие десятилетия, и сегодня мы становимся намного ближе к нашим клиентам в республике. Производственная площадка Lada уже в этом году может выпустить до полутора тысяч автомобилей… Годовой объем производства в перспективе нескольких лет может составить до 4-5 тысяч автомобилей", - передает слова Соколова пресс-служба "АвтоВАЗа"., - добавил он.

https://1prime.ru/20240328/belorussiya-846832680.html

азербайджан

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автоваз, азербайджан