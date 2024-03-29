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Крупнейшее предприятие по производству макарон решили вернуть государству

Крупнейшее предприятие по производству макарон решили вернуть государству - 29.03.2024, ПРАЙМ

Крупнейшее предприятие по производству макарон решили вернуть государству

Генеральная прокуратура решила обратить в доход государства акции АО "Макфа", которая является крупнейшим в стране производителем макаронных изделий. Об этом... | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T06:44+0300

2024-03-29T06:44+0300

2024-03-29T06:44+0300

экономика

хлебобулочная промышленность

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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Генеральная прокуратура решила обратить в доход государства акции АО "Макфа", которая является крупнейшим в стране производителем макаронных изделий. Об этом пишет "Коммерсант".Как считают в надзорном ведомстве, главные ответчики Михаил Юревич и Вадим Белоусов, занимая государственные посты и одновременно фактически владея бизнесом, на протяжении многих лет тем самым нарушали запреты, предусмотренные антикоррупционным законодательством.Юревич с 2000 по 2005 год был депутатом Госдумы, потом до 2010 года возглавлял Челябинск, а далее до 2014 года работал губернатором Челябинской области. Белоусов с 2011 по 2023 год был депутатом Госдумы трех созывов.Как требует закон, они были обязаны прекратить занятия бизнесом и отказаться от участия в управлении коммерческими структурами. Однако прокурорская проверка показала, что эти лица "фактически" владели группой коммерческих компаний.Как говорится в иске, в фактической собственности Юревича были Челябинская макаронная фабрика, Сосновский комбинат хлебопродуктов, Челябинский хлебокомбинат №1, которые до этого были государственными предприятиями.Затем на их основе были созданы АО "Макфа" и АО "Первый хлебокомбинат". Они специализируются на производстве муки, хлеба и макаронных изделий. Эти компании стали крупнейшими предприятиями Уральского региона. По оценкам надзора, капитализация активов "Макфы" оценивается в 22 миллиарда рублей, а "Первого хлебокомбината" — в 3,7 миллиарда. Ежегодная выручка превышает 31 миллиарда рублей.Юревич, находясь на руководящих государственных постах, не перестал вести предпринимательскую деятельность, номинально переоформив активы на своих родственников, а также товарища и делового партнера Вадима Белоусова."Макфа" входит в топ-5 мировых производителей макаронных изделий и внесена в перечень системообразующих предприятий АПК России.

https://1prime.ru/20231207/842492696.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

хлебобулочная промышленность