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"Макфа" отказалась комментировать иск Генпрокуратуры - 29.03.2024, ПРАЙМ
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"Макфа" отказалась комментировать иск Генпрокуратуры
"Макфа" отказалась комментировать иск Генпрокуратуры - 29.03.2024, ПРАЙМ
"Макфа" отказалась комментировать иск Генпрокуратуры
Компания "Макфа" отказалась комментировать иск Генеральной прокуратуры РФ с требованием обратить в доход государства активы предприятия и связанных с ним фирм,... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T11:33+0300
2024-03-29T11:33+0300
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мар – ПРАЙМ. Компания "Макфа" отказалась комментировать иск Генеральной прокуратуры РФ с требованием обратить в доход государства активы предприятия и связанных с ним фирм, стоимость которых оценивается в 46 миллиардов рублей. Согласно картотеке Центрального районного суда Челябинска, замгенпрокурора России в интересах РФ подал иск к АО "Макфа", АО "Смак" и ряду других с требованием обратить в доход государства акции компаний концерна. Всего в числе ответчиков более 30 компаний и 13 человек. В их числе основатель "Макфы", экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич и бывший гендиректор компании, экс-депутат ГД Вадим Белоусов, которые объявлены в розыск по делу о взятках. Предварительное судебное заседание состоится 9 апреля. Как пояснил накануне источник РИА Новости в правоохранительных органах, иски поданы к Белоусову и Юревичу из-за нарушений ими антикоррупционного законодательства, а также к их родственникам и тем, кто имел доступ к управлению компаниями концерна. "Компания "Макфа" не комментирует и не планирует давать комментарии по ситуации", - сообщили РИА Новости в пресс-службе акционерного общества. "Макфа" входит в топ-5 крупнейших в мире производителей макарон. Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки. "Макфа" экспортирует свою продукцию более чем в 25 стран мира.
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россия, новости
РОССИЯ, Новости
11:33 29.03.2024
 
"Макфа" отказалась комментировать иск Генпрокуратуры

"Макфа" отказалась комментировать иск Генпрокуратуры России

© РИА Новости . Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкРабота макаронной фабрики "МАКФА"
Работа макаронной фабрики МАКФА - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мар – ПРАЙМ. Компания "Макфа" отказалась комментировать иск Генеральной прокуратуры РФ с требованием обратить в доход государства активы предприятия и связанных с ним фирм, стоимость которых оценивается в 46 миллиардов рублей.
Согласно картотеке Центрального районного суда Челябинска, замгенпрокурора России в интересах РФ подал иск к АО "Макфа", АО "Смак" и ряду других с требованием обратить в доход государства акции компаний концерна. Всего в числе ответчиков более 30 компаний и 13 человек. В их числе основатель "Макфы", экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич и бывший гендиректор компании, экс-депутат ГД Вадим Белоусов, которые объявлены в розыск по делу о взятках. Предварительное судебное заседание состоится 9 апреля.
Как пояснил накануне источник РИА Новости в правоохранительных органах, иски поданы к Белоусову и Юревичу из-за нарушений ими антикоррупционного законодательства, а также к их родственникам и тем, кто имел доступ к управлению компаниями концерна.
"Компания "Макфа" не комментирует и не планирует давать комментарии по ситуации", - сообщили РИА Новости в пресс-службе акционерного общества.
"Макфа" входит в топ-5 крупнейших в мире производителей макарон. Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки. "Макфа" экспортирует свою продукцию более чем в 25 стран мира.
Полки с макаронными изделиями в магазине - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
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