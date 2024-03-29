https://1prime.ru/20240329/makron-846843146.html

Заявление Макрона о Путине привело бразильцев в ярость

Заявление Макрона о Путине привело бразильцев в ярость - 29.03.2024, ПРАЙМ

Заявление Макрона о Путине привело бразильцев в ярость

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости обсудить с другими государствами приглашение россйиского лидера Владимира Путина на саммит "Большой... | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T11:52+0300

2024-03-29T11:52+0300

2024-03-29T11:52+0300

эммануэль макрон

g20

бразилия

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/84044/90/840449061_0:3:1721:971_1920x0_80_0_0_3f97350c0cda78788b13b2a8a1364e9a.jpg

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости обсудить с другими государствами приглашение россйиского лидера Владимира Путина на саммит "Большой двадцатки". Читатели бразильского издания Metrópoles раскритиковали его слова в соцсети X.По словам одного из читателей, Макрон хочет, чтобы конфликт на Украине продолжался, поэтому боится, что Путин "договорится о чем-то на саммите".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Зная поведение Макрона, он уже через три часа скажет, что не то хотел сказать", - отметил другой комментатор."Макрон уже не знает, как еще можно задеть Путина", - добавил третий читатель.G20 — клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой. Объединение было создано в конце 1990-х годов после финансового кризиса в Азии, однако его основной формой деятельности были ежегодные встречи на уровне глав Минфинов и центробанков. "Второе дыхание" G20 получила после кризиса 2008 года.Итоговый саммит "Большой двадцатки" 2024 года пройдет 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро.

https://1prime.ru/20240326/uran-846708592.html

бразилия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эммануэль макрон, g20, бразилия, владимир путин