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Заявление Макрона о Путине привело бразильцев в ярость
Заявление Макрона о Путине привело бразильцев в ярость - 29.03.2024, ПРАЙМ
Заявление Макрона о Путине привело бразильцев в ярость
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости обсудить с другими государствами приглашение россйиского лидера Владимира Путина на саммит "Большой... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T11:52+0300
2024-03-29T11:52+0300
2024-03-29T11:52+0300
эммануэль макрон
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости обсудить с другими государствами приглашение россйиского лидера Владимира Путина на саммит "Большой двадцатки". Читатели бразильского издания Metrópoles раскритиковали его слова в соцсети X.По словам одного из читателей, Макрон хочет, чтобы конфликт на Украине продолжался, поэтому боится, что Путин "договорится о чем-то на саммите".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Зная поведение Макрона, он уже через три часа скажет, что не то хотел сказать", - отметил другой комментатор."Макрон уже не знает, как еще можно задеть Путина", - добавил третий читатель.G20 — клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой. Объединение было создано в конце 1990-х годов после финансового кризиса в Азии, однако его основной формой деятельности были ежегодные встречи на уровне глав Минфинов и центробанков. "Второе дыхание" G20 получила после кризиса 2008 года.Итоговый саммит "Большой двадцатки" 2024 года пройдет 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро.
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эммануэль макрон, g20, бразилия, владимир путин
Эммануэль Макрон, G20, БРАЗИЛИЯ, Владимир Путин
Заявление Макрона о Путине привело бразильцев в ярость
Читатели бразильского Metrópoles пришли в ярость из-за заявления Макрона о Путине
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости обсудить с другими государствами приглашение россйиского лидера Владимира Путина на саммит "Большой двадцатки". Читатели бразильского издания Metrópoles раскритиковали его слова в соцсети X
.
По словам одного из читателей, Макрон хочет, чтобы конфликт на Украине продолжался, поэтому боится, что Путин "договорится о чем-то на саммите".
"Зная поведение Макрона, он уже через три часа скажет, что не то хотел сказать", - отметил другой комментатор.
"Макрон уже не знает, как еще можно задеть Путина", - добавил третий читатель.
G20 — клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой. Объединение было создано в конце 1990-х годов после финансового кризиса в Азии, однако его основной формой деятельности были ежегодные встречи на уровне глав Минфинов и центробанков. "Второе дыхание" G20 получила после кризиса 2008 года.
Итоговый саммит "Большой двадцатки" 2024 года пройдет 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро.
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