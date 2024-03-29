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Минтранс начнет эксперимент по электронному документообороту грузоперевозок
Минтранс начнет эксперимент по электронному документообороту грузоперевозок - 29.03.2024, ПРАЙМ
Минтранс начнет эксперимент по электронному документообороту грузоперевозок
Минтранс РФ предлагает с 1 мая провести годовой эксперимент по переходу на электронный документооборот при грузоперевозках всеми видами транспорта, следует из... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T09:39+0300
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Минтранс РФ предлагает с 1 мая провести годовой эксперимент по переходу на электронный документооборот при грузоперевозках всеми видами транспорта, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. "Провести в период с 1 мая 2024 г. по 1 мая 2025 г. эксперимент по переходу на электронный документооборот при осуществлении грузоперевозок автомобильным, морским, речным, железнодорожным, воздушным видами транспорта", - отмечается в документе проекта, разработанного министерством. В пояснительной записке отмечается, что основная задача эксперимента заключается в апробации первоочередных прототипов подсистем и сервисов Национальной цифровой транспортно-логистической платформы (НЦТЛП), включая сервисы: "Единое окно" выдачи перевозочных, товаросопроводительных и разрешительных документов", "Цифровой профиль участника платформы", "Предоставление информации о движении грузов (прослеживаемость)", а также "Предоставление данных о перевозках и объектах транспортно-логистической инфраструктуры". Ожидается, что участниками эксперимента, в частности, станут Минтранс, МВД, Минвостокразвития, Минэкономики, ФТС, ФНС, ФСБ, РЖД и Российский экспортный центр. Грузоотправители, грузоперевозчики и операторы электронного документооборота будут участвовать в эксперименте на добровольной основе, также говорится там.
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Минтранс начнет эксперимент по электронному документообороту грузоперевозок
Минтранс хочет начать эксперимент по электронному документообороту всех грузоперевозок
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Минтранс РФ предлагает с 1 мая провести годовой эксперимент по переходу на электронный документооборот при грузоперевозках всеми видами транспорта, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Провести в период с 1 мая 2024 г. по 1 мая 2025 г. эксперимент по переходу на электронный документооборот при осуществлении грузоперевозок автомобильным, морским, речным, железнодорожным, воздушным видами транспорта", - отмечается в документе проекта, разработанного министерством.
В пояснительной записке отмечается, что основная задача эксперимента заключается в апробации первоочередных прототипов подсистем и сервисов Национальной цифровой транспортно-логистической платформы (НЦТЛП), включая сервисы: "Единое окно" выдачи перевозочных, товаросопроводительных и разрешительных документов", "Цифровой профиль участника платформы", "Предоставление информации о движении грузов (прослеживаемость)", а также "Предоставление данных о перевозках и объектах транспортно-логистической инфраструктуры".
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Ожидается, что участниками эксперимента, в частности, станут Минтранс, МВД, Минвостокразвития, Минэкономики, ФТС, ФНС, ФСБ, РЖД и Российский экспортный центр.
Грузоотправители, грузоперевозчики и операторы электронного документооборота будут участвовать в эксперименте на добровольной основе, также говорится там.