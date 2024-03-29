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В Минтруде объяснили рекордно низкую безработицу в России - 29.03.2024, ПРАЙМ
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В Минтруде объяснили рекордно низкую безработицу в России
В Минтруде объяснили рекордно низкую безработицу в России - 29.03.2024, ПРАЙМ
В Минтруде объяснили рекордно низкую безработицу в России
Рекордно низкая безработица в России связана со структурной перестройкой экономики в 2022 году, сообщил в пятницу журналистам замминистра труда и социальной... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T12:47+0300
2024-03-29T13:19+0300
экономика
минтруд
безработица
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КЕМЕРОВО, 29 мар – ПРАЙМ. Рекордно низкая безработица в России связана со структурной перестройкой экономики в 2022 году, сообщил в пятницу журналистам замминистра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин. "(Рекордно низка безработица) это связано с тем, что в 2022 году мы столкнулись с достаточно серьезными вызовами, которые повлекли структурную перестройку экономики и спроса на труд, в частности. С одной стороны, в 2022 году мы опасались, что будет очень высокий уровень безработицы, вводили соответствующие меры поддержки, видимо не совсем правильно оценивая возможности нашей экономики, но экономика перестроилась, структура спроса поменялась, в связи с чем возник дополнительный спрос на труд", – сказал Платыгин. Он отметил, что в данный момент достаточно бурно развивается импортозамещающее и высокотехнологичное производство, также поменялась структура спросов в профессионально-квалификационном разрезе. По словам Платыгина, предприятия на фоне конкуренции начали повышать зарплаты, что привлекло работников, которые не осуществляли трудовую деятельность."В целом, это, конечно, подстегнуло и спрос на труд, и предложения труда. Мы фиксируем не только рекордный показатель безработицы, но и фиксируем и очень высокие показатели занятости населения в целом", – заключил он.
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минтруд, безработица, экономика рф
Экономика, Минтруд, безработица, экономика РФ
12:47 29.03.2024 (обновлено: 13:19 29.03.2024)
 
В Минтруде объяснили рекордно низкую безработицу в России

Минтруд: рекордно низкая безработица в РФ связана со структурной перестройкой экономики

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинтруд России
Минтруд России - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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КЕМЕРОВО, 29 мар – ПРАЙМ. Рекордно низкая безработица в России связана со структурной перестройкой экономики в 2022 году, сообщил в пятницу журналистам замминистра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин.
"(Рекордно низка безработица) это связано с тем, что в 2022 году мы столкнулись с достаточно серьезными вызовами, которые повлекли структурную перестройку экономики и спроса на труд, в частности. С одной стороны, в 2022 году мы опасались, что будет очень высокий уровень безработицы, вводили соответствующие меры поддержки, видимо не совсем правильно оценивая возможности нашей экономики, но экономика перестроилась, структура спроса поменялась, в связи с чем возник дополнительный спрос на труд", – сказал Платыгин.
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Он отметил, что в данный момент достаточно бурно развивается импортозамещающее и высокотехнологичное производство, также поменялась структура спросов в профессионально-квалификационном разрезе.
По словам Платыгина, предприятия на фоне конкуренции начали повышать зарплаты, что привлекло работников, которые не осуществляли трудовую деятельность.
"В целом, это, конечно, подстегнуло и спрос на труд, и предложения труда. Мы фиксируем не только рекордный показатель безработицы, но и фиксируем и очень высокие показатели занятости населения в целом", – заключил он.
 
ЭкономикаМинтрудбезработицаэкономика РФ
 
 
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