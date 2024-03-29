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В Минтруде объяснили рекордно низкую безработицу в России

В Минтруде объяснили рекордно низкую безработицу в России - 29.03.2024, ПРАЙМ

В Минтруде объяснили рекордно низкую безработицу в России

Рекордно низкая безработица в России связана со структурной перестройкой экономики в 2022 году, сообщил в пятницу журналистам замминистра труда и социальной... | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T12:47+0300

2024-03-29T12:47+0300

2024-03-29T13:19+0300

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КЕМЕРОВО, 29 мар – ПРАЙМ. Рекордно низкая безработица в России связана со структурной перестройкой экономики в 2022 году, сообщил в пятницу журналистам замминистра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин. "(Рекордно низка безработица) это связано с тем, что в 2022 году мы столкнулись с достаточно серьезными вызовами, которые повлекли структурную перестройку экономики и спроса на труд, в частности. С одной стороны, в 2022 году мы опасались, что будет очень высокий уровень безработицы, вводили соответствующие меры поддержки, видимо не совсем правильно оценивая возможности нашей экономики, но экономика перестроилась, структура спроса поменялась, в связи с чем возник дополнительный спрос на труд", – сказал Платыгин. Он отметил, что в данный момент достаточно бурно развивается импортозамещающее и высокотехнологичное производство, также поменялась структура спросов в профессионально-квалификационном разрезе. По словам Платыгина, предприятия на фоне конкуренции начали повышать зарплаты, что привлекло работников, которые не осуществляли трудовую деятельность."В целом, это, конечно, подстегнуло и спрос на труд, и предложения труда. Мы фиксируем не только рекордный показатель безработицы, но и фиксируем и очень высокие показатели занятости населения в целом", – заключил он.

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минтруд, безработица, экономика рф