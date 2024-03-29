https://1prime.ru/20240329/mobilizatsija-846846842.html
Главком ВСУ сообщил о снижении запроса на мобилизацию
Главком ВСУ сообщил о снижении запроса на мобилизацию - 29.03.2024, ПРАЙМ
Главком ВСУ сообщил о снижении запроса на мобилизацию
В результате пересмотра внутренних резервов запрос на мобилизацию 500 тысяч человек сейчас значительно ниже, заявил в интервью агентству Укринформ... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T12:28+0300
2024-03-29T12:28+0300
2024-03-29T13:19+0300
спецоперация на украине
украина
всу
александр сырский
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/86/843028623_0:0:1043:586_1920x0_80_0_0_36d2fe120f59a821c1f315f2f78d0a10.jpg
МОСКВА, 29 мар – ПРАЙМ. В результате пересмотра внутренних резервов запрос на мобилизацию 500 тысяч человек сейчас значительно ниже, заявил в интервью агентству Укринформ главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. При этом он не уточнил, насколько. Владимир Зеленский в декабре прошлого года рассказал об обращении генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. "После пересмотра наших внутренних ресурсов и уточнения боевого состава ВСУ эта цифра (400-500 тысяч человек, которых нужно мобилизовать дополнительно – ред.) была существенно уменьшена", — заявил Сырский. Он также рассказал, что сейчас пересматривают численность отдельных не участвующих в боях частей. По его словам, это позволит "высвободить тысячи военнослужащих и направить их к боевым частям". Главком ВСУ добавил, что уже запущен процесс ротаций, "что позволяет полноценно восстановить боеспособность", однако для его обеспечения нужны люди.7 февраля Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации. Документ обяжет военнообязанных в течение 60 дней явиться в военкоматы для уточнения данных. Срок службы будет четко определен, однако его продолжительность пока не уточняется. Кроме того, право переезжать без разрешения военкомата останется без изменений. При этом, инвалидов призывать не будут.
https://1prime.ru/20240329/challenger-846835565.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/86/843028623_0:0:927:695_1920x0_80_0_0_163ac5f35b5e473925405b11ffb5fdfb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, всу, александр сырский
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, Александр Сырский
Главком ВСУ сообщил о снижении запроса на мобилизацию
Главком ВСУ Сырский: запрос на мобилизацию 500 тысяч человек теперь значительно уменьшен
МОСКВА, 29 мар – ПРАЙМ. В результате пересмотра внутренних резервов запрос на мобилизацию 500 тысяч человек сейчас значительно ниже, заявил в интервью агентству Укринформ главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. При этом он не уточнил, насколько.
Владимир Зеленский в декабре прошлого года рассказал об обращении генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек.
"После пересмотра наших внутренних ресурсов и уточнения боевого состава ВСУ эта цифра (400-500 тысяч человек, которых нужно мобилизовать дополнительно – ред.) была существенно уменьшена", — заявил Сырский.
Он также рассказал, что сейчас пересматривают численность отдельных не участвующих в боях частей. По его словам, это позволит "высвободить тысячи военнослужащих и направить их к боевым частям". Главком ВСУ добавил, что уже запущен процесс ротаций, "что позволяет полноценно восстановить боеспособность", однако для его обеспечения нужны люди.
7 февраля Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации. Документ обяжет военнообязанных в течение 60 дней явиться в военкоматы для уточнения данных. Срок службы будет четко определен, однако его продолжительность пока не уточняется. Кроме того, право переезжать без разрешения военкомата останется без изменений. При этом, инвалидов призывать не будут.
ВСУ подарили троянского коня: британский Challenger 2 опасен для экипажа