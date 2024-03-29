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Главком ВСУ сообщил о снижении запроса на мобилизацию - 29.03.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Главком ВСУ сообщил о снижении запроса на мобилизацию
Главком ВСУ сообщил о снижении запроса на мобилизацию - 29.03.2024, ПРАЙМ
Главком ВСУ сообщил о снижении запроса на мобилизацию
В результате пересмотра внутренних резервов запрос на мобилизацию 500 тысяч человек сейчас значительно ниже, заявил в интервью агентству Укринформ... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T12:28+0300
2024-03-29T13:19+0300
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МОСКВА, 29 мар – ПРАЙМ. В результате пересмотра внутренних резервов запрос на мобилизацию 500 тысяч человек сейчас значительно ниже, заявил в интервью агентству Укринформ главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. При этом он не уточнил, насколько. Владимир Зеленский в декабре прошлого года рассказал об обращении генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. "После пересмотра наших внутренних ресурсов и уточнения боевого состава ВСУ эта цифра (400-500 тысяч человек, которых нужно мобилизовать дополнительно – ред.) была существенно уменьшена", — заявил Сырский. Он также рассказал, что сейчас пересматривают численность отдельных не участвующих в боях частей. По его словам, это позволит "высвободить тысячи военнослужащих и направить их к боевым частям". Главком ВСУ добавил, что уже запущен процесс ротаций, "что позволяет полноценно восстановить боеспособность", однако для его обеспечения нужны люди.7 февраля Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации. Документ обяжет военнообязанных в течение 60 дней явиться в военкоматы для уточнения данных. Срок службы будет четко определен, однако его продолжительность пока не уточняется. Кроме того, право переезжать без разрешения военкомата останется без изменений. При этом, инвалидов призывать не будут.
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украина, всу, александр сырский
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, Александр Сырский
12:28 29.03.2024 (обновлено: 13:19 29.03.2024)
 
Главком ВСУ сообщил о снижении запроса на мобилизацию

Главком ВСУ Сырский: запрос на мобилизацию 500 тысяч человек теперь значительно уменьшен

© Фото : Офис президента УкраиныАлександр Сырский и Владимир Зеленский
Александр Сырский и Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
© Фото : Офис президента Украины
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МОСКВА, 29 мар – ПРАЙМ. В результате пересмотра внутренних резервов запрос на мобилизацию 500 тысяч человек сейчас значительно ниже, заявил в интервью агентству Укринформ главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. При этом он не уточнил, насколько.
Владимир Зеленский в декабре прошлого года рассказал об обращении генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек.
"После пересмотра наших внутренних ресурсов и уточнения боевого состава ВСУ эта цифра (400-500 тысяч человек, которых нужно мобилизовать дополнительно – ред.) была существенно уменьшена", — заявил Сырский.
Он также рассказал, что сейчас пересматривают численность отдельных не участвующих в боях частей. По его словам, это позволит "высвободить тысячи военнослужащих и направить их к боевым частям". Главком ВСУ добавил, что уже запущен процесс ротаций, "что позволяет полноценно восстановить боеспособность", однако для его обеспечения нужны люди.
7 февраля Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации. Документ обяжет военнообязанных в течение 60 дней явиться в военкоматы для уточнения данных. Срок службы будет четко определен, однако его продолжительность пока не уточняется. Кроме того, право переезжать без разрешения военкомата останется без изменений. При этом, инвалидов призывать не будут.
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУАлександр Сырский
 
 
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