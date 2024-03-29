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В Совфеде предложили новый способ борьбы с телефонным мошенничеством

В Совфеде предложили новый способ борьбы с телефонным мошенничеством - 29.03.2024, ПРАЙМ

В Совфеде предложили новый способ борьбы с телефонным мошенничеством

С целью борьбы с телефонным мошенничеством нужно ограничить число сим-карт, которые может приобрести один абонент, считает сенатор Артем Шейкин. | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T08:08+0300

2024-03-29T08:08+0300

2024-03-29T08:12+0300

мошенничество

сим-карта

совет федерации

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МОСКВА, 29 мар – ПРАЙМ. С целью борьбы с телефонным мошенничеством нужно ограничить число сим-карт, которые может приобрести один абонент, считает сенатор Артем Шейкин. Он написал соответствующее письмо директору департамента госрегулирования рынка телекоммуникаций Минцифры РФ Дмитрию Туру. Текст письма есть в распоряжении РИА Новости. "В настоящее время не теряет актуальности проблема телефонного мошенничества. При совершении мошеннических действий принятие денежных средств от потерпевших происходит на абонентские номера телефонов различных сотовых операторов, находящихся в пользовании мошенников, совершающих преступления", — говорится в письме. По словам Шейкина, это стало возможным из-за "серого" рынка нелегальных сим-карт, используемых при совершении значительного числа преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Сенатор обратил внимание на возможность массовой регистрации сим-карт по паспортным данным одного и того же человека. Он отметил, что "представляется целесообразным ограничить количество сим-карт, которое могут получить пользователи услугами связи". Шейкин предложил разрешить физлицам-резидентам РФ приобретать не более 50 сим-карт, физлицам-нерезидентам - не более 10. Для юридических лиц предложено установить лимит на предоставление сим-карт в количестве не более одной штуки на одного сотрудника, с возможностью приобретения дополнительных сим-карт для устройств (банковские терминалы, модемы). Сенатор считает, что для реализации данной инициативы требуется закрепить в законе "О связи" право для правительства РФ определять лимиты по количеству сим-карт в отношении пользователей услуг связи. "Указанные лимиты являются примерными и могут быть скорректированы после анализа эффективности путем изменения нормативно-правового акта", - отметил парламентарий.

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сим-карта, совет федерации