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Губернатор Мэриленда заявил о планах восстановить рухнувший мост

Губернатор Мэриленда заявил о планах восстановить рухнувший мост - 29.03.2024, ПРАЙМ

Губернатор Мэриленда заявил о планах восстановить рухнувший мост

Губернатор штата Мэриленд Вес Мур объявил о наличии планов по восстановлению автомобильного моста, обрушившегося из-за того, что в его опору врезалось морское... | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T05:30+0300

2024-03-29T05:30+0300

2024-03-29T05:30+0300

происшествия

сша

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ВАШИНГТОН, 29 мар – ПРАЙМ. Губернатор штата Мэриленд Вес Мур объявил о наличии планов по восстановлению автомобильного моста, обрушившегося из-за того, что в его опору врезалось морское судно и заблокировавшего порт Балтимора – один их крупнейших на восточном побережье Соединенных Штатов. Об это он заявил, выступая с отчетом о ходе работ.При это губернатор опять не стал обозначать ни предполагаемых сроков работ, ни суммы требуемых затрат. "Нам нужно расчистить канал и восстановить движение судов в порт, поскольку здоровье мэрилендской и национальной экономик зависит от этого", - отметил глава штата. По его словам, порт Балтимор крупнейший в США с точки зрения перевалки автомобилей и сельскохозяйственного оборудования. "Нам нужно построить заново мост Фрэнсиса Скотта Ки... Эта работа займет не часы, не дни, не недели. Нам предстоит длинный путь. Мы осознаем это и готовимся", - сказал Мур.В качестве приоритетных задач он выделил поиск тел шести погибших, а также оказание помощи всем, кого затронул кризис, в том числе потенциально восемь тысяч рабочих-докеров порта Балтимора. Мост Фрэнсиса Скотта Ки, переброшенный через пролив, рухнул во вторник, когда в него врезался сингапурский контейнеровоз "Дали", потерявший управление. Мур указал на сложности предстоящих работ по восстановлению. По его словам, "Дали" в длину сравнимо с Эйфелеой башней, а сверху на нем лежит мост Ки. "Мы говорим о 3-4 тысячах тоннах стали, которыми нагружено судно", - подчеркнул губернатор штата.

https://1prime.ru/20240327/most-846733149.html

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