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СМИ: строительство нового моста в Балтиморе потребует до миллиарда долларов - 29.03.2024, ПРАЙМ
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СМИ: строительство нового моста в Балтиморе потребует до миллиарда долларов
СМИ: строительство нового моста в Балтиморе потребует до миллиарда долларов - 29.03.2024, ПРАЙМ
СМИ: строительство нового моста в Балтиморе потребует до миллиарда долларов
Строительство нового моста на месте обрушившегося в американском Балтиморе может занять до семи лет, в то время как затраты на проект могут доходить до... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T16:43+0300
2024-03-29T16:43+0300
происшествия
мост
сша
строительство
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Строительство нового моста на месте обрушившегося в американском Балтиморе может занять до семи лет, в то время как затраты на проект могут доходить до миллиарда долларов, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на оценки ряда экспертов.Как сообщает агентство, длительность восстановления, а также затраты зависят от многих факторов, начиная от дизайна и заканчивая получением всех необходимых разрешений от властей.По словам профессора инженерных наук Университета Джона Хопкинса Бена Шефера, реализация проекта может занять от пяти до семи лет."Значит, вы говорите мне, что они собираются построить целый мост за два года? Я хочу, чтобы это оказалось правдой, но думаю, что с практической точки зрения это кажется невозможным", - заявил Шефер.При этом другой профессор Самех Бади из Университета Джорджа Вашингтона более оптимистичен в своих прогнозах и полагает, что проект может занять от 18 месяцев до двух лет. Он также добавил, что затраты могут составить от 500 миллионов до 1 миллиарда долларов, при этом самым дорогостоящим этапом станет проектирование, отмечает агентство.Утром во вторник грузовое судно Dali, шедшее под сингапурским флагом из Балтимора в Коломбо, Шри-Ланка, врезалось в автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе в американском штате Мэриленд, после чего мост обрушился. Как сообщил телеканал ABC News со ссылкой на отчет агентства США по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, судно потеряло управление, власти были заранее предупреждены по радио о риске столкновения. Местная полиция и губернатор Мэриленда заявили, что никаких свидетельств в пользу версии о теракте не обнаружено, произошел несчастный случай. Министр транспорта США Пит Буттиджич сообщил, что погибли шесть человек, еще один пострадал.
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мост, сша, строительство
Происшествия, мост, США, строительство
16:43 29.03.2024
 
СМИ: строительство нового моста в Балтиморе потребует до миллиарда долларов

AP: строительство нового моста в Балтиморе в США займёт до 7 лет и потребует до $1 млрд

© Фото : Скриншот видеоОбрушение моста в американском штате Мэриленд после того, как в него врезалось судно
Обрушение моста в американском штате Мэриленд после того, как в него врезалось судно - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
© Фото : Скриншот видео
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Строительство нового моста на месте обрушившегося в американском Балтиморе может занять до семи лет, в то время как затраты на проект могут доходить до миллиарда долларов, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на оценки ряда экспертов.
Как сообщает агентство, длительность восстановления, а также затраты зависят от многих факторов, начиная от дизайна и заканчивая получением всех необходимых разрешений от властей.
По словам профессора инженерных наук Университета Джона Хопкинса Бена Шефера, реализация проекта может занять от пяти до семи лет.
"Значит, вы говорите мне, что они собираются построить целый мост за два года? Я хочу, чтобы это оказалось правдой, но думаю, что с практической точки зрения это кажется невозможным", - заявил Шефер.
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При этом другой профессор Самех Бади из Университета Джорджа Вашингтона более оптимистичен в своих прогнозах и полагает, что проект может занять от 18 месяцев до двух лет. Он также добавил, что затраты могут составить от 500 миллионов до 1 миллиарда долларов, при этом самым дорогостоящим этапом станет проектирование, отмечает агентство.
Утром во вторник грузовое судно Dali, шедшее под сингапурским флагом из Балтимора в Коломбо, Шри-Ланка, врезалось в автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе в американском штате Мэриленд, после чего мост обрушился. Как сообщил телеканал ABC News со ссылкой на отчет агентства США по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, судно потеряло управление, власти были заранее предупреждены по радио о риске столкновения. Местная полиция и губернатор Мэриленда заявили, что никаких свидетельств в пользу версии о теракте не обнаружено, произошел несчастный случай. Министр транспорта США Пит Буттиджич сообщил, что погибли шесть человек, еще один пострадал.
 
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