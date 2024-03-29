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НАТО внаглую "орудует" на Украине, пишут СМИ
НАТО внаглую "орудует" на Украине, пишут СМИ - 29.03.2024, ПРАЙМ
НАТО внаглую "орудует" на Украине, пишут СМИ
НАТО активно "орудует" на Украине, альянс проводит собственную "спецоперацию" на фронте, где воюют два государства, не входящих в альянс, пишет издание Hlavný... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T10:02+0300
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. НАТО активно "орудует" на Украине, альянс проводит собственную "спецоперацию" на фронте, где воюют два государства, не входящих в альянс, пишет издание Hlavný dennik.По данным издания, такую ситуацию можно назвать войной против России. Несмотря на то, что альянс никому не объявлял войну в открытой форме, Москва это видит и готовит ответ.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramАвтор публикации отмечает, что НАТО однозначно ведет войну против России. "Вне всяких сомнений, да. Остается только молиться, чтобы какой-нибудь сумасшедший в удобный для него момент не вспомнил о пятой статье Североатлантического договора, которая подразумевает обязательное участие Словакии в войне на востоке от наших границ", - сказано в статье.Ранее МИД России сообщал, что НАТО готовится к возможному столкновению с Россией, чем и обусловлена активная деятельность блока в Восточной Европе и Черноморском регионе. Об этом говорит модернизация Румынией авиабазы "Михаил Когэлничану" в уезде Констанца, которую планируется сделать крупнейшей авиабазой всего альянса.Во внешнеполитическом ведомстве России отметили, что подобные действия свидетельствуют об активной подготовке НАТО к прямому столкновению с Россиией.Президент Франции Эмманюэль Макрон в свою очередь заявлял о создании "девятой коалиции для глубоких ударов" и поставке ракет Украине. Его слова вызвали критику со стороны партнеров по НАТО, включая Германию, а также политические силы во Франции.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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Политика, РОССИЯ, НАТО, УКРАИНА, Новости
НАТО внаглую "орудует" на Украине, пишут СМИ
HD: НАТО внаглую орудует на Украине, и Россия это так не оставит
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ.
НАТО активно "орудует" на Украине, альянс проводит собственную "спецоперацию" на фронте, где воюют два государства, не входящих в альянс, пишет
издание Hlavný dennik.
По данным издания, такую ситуацию можно назвать войной против России. Несмотря на то, что альянс никому не объявлял войну в открытой форме, Москва это видит и готовит ответ.
Автор публикации отмечает, что НАТО однозначно ведет войну против России. "Вне всяких сомнений, да. Остается только молиться, чтобы какой-нибудь сумасшедший в удобный для него момент не вспомнил о пятой статье Североатлантического договора, которая подразумевает обязательное участие Словакии в войне на востоке от наших границ", - сказано в статье.
В Албании открылась первая на Западных Балканах авиабаза НАТО
Ранее МИД России сообщал, что НАТО готовится к возможному столкновению с Россией, чем и обусловлена активная деятельность блока в Восточной Европе и Черноморском регионе. Об этом говорит модернизация Румынией авиабазы "Михаил Когэлничану" в уезде Констанца, которую планируется сделать крупнейшей авиабазой всего альянса.
Во внешнеполитическом ведомстве России отметили, что подобные действия свидетельствуют об активной подготовке НАТО к прямому столкновению с Россиией.
Президент Франции Эмманюэль Макрон в свою очередь заявлял о создании "девятой коалиции для глубоких ударов" и поставке ракет Украине. Его слова вызвали критику со стороны партнеров по НАТО, включая Германию, а также политические силы во Франции.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ