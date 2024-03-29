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Новак рассказал, что позволило увеличить поставки бензина внутри России

Новак рассказал, что позволило увеличить поставки бензина внутри России - 29.03.2024, ПРАЙМ

Новак рассказал, что позволило увеличить поставки бензина внутри России

Российские нефтяники на данный момент увеличили загрузку нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), что позволило увеличить поставки топлива на внутренний рынок, в... | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T14:08+0300

2024-03-29T14:08+0300

2024-03-29T14:08+0300

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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Российские нефтяники на данный момент увеличили загрузку нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), что позволило увеличить поставки топлива на внутренний рынок, в том числе на биржу, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "На сегодняшний день у нас создан штаб по реализации дополнительной загрузки нефтеперерабатывающих заводов, эта работа ведётся в ежедневном режиме. Наши компании уже увеличили на тех мощностях, которые имеются, загрузку, что дало возможность поставить больше, в том числе и на биржу, объемов бензина и дизельного топлива соответственно. В текущей ситуации это абсолютно нормально. Обычно заводы не полностью загружены, их загрузка регулируется потребностями рынка. В настоящее время их загрузка увеличена", - сказал он журналистам. Новак отметил, что основной вопрос для увеличения загрузки НПЗ заключается в вывозе продукции с заводов и их доставке до потребителей как на внутренний рынок, так и на внешние рынки. Поэтому, по его словам, от планомерной работы и взаимодействия с РЖД и Минтрансом зависит и нормальная работа предприятий нефтепереработки, и их загрузка. "Просто сейчас мы хотим тоже поблагодарить Минтранс и РЖД, компании докладывали на последнем штабе, что налажена конструктивная работа, идет вывоз нефтепродуктов, что позволило дополнительно увеличить объемы производства", - заключил Новак.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, нефтяники, нпз, новости