https://1prime.ru/20240329/neiroseti-846835145.html

В "Яндексе" назвали число мошеннических сайтов, заблокированных нейросетями

В "Яндексе" назвали число мошеннических сайтов, заблокированных нейросетями - 29.03.2024, ПРАЙМ

В "Яндексе" назвали число мошеннических сайтов, заблокированных нейросетями

"Яндекс браузер" заблокировал более 400 тысяч мошеннических сайтов с помощью нейросетей - мгновенная проверка позволяет отследить такие ресурсы, даже если их... | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T08:10+0300

2024-03-29T08:10+0300

2024-03-29T08:10+0300

мошенничество

яндекс

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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. "Яндекс браузер" заблокировал более 400 тысяч мошеннических сайтов с помощью нейросетей - мгновенная проверка позволяет отследить такие ресурсы, даже если их только что создали, рассказали в компании. "Нейросети в "Яндекс браузере" теперь в режиме реального времени проверяют безопасность сайтов и помогают защитить пользователей от интернет-мошенников, которые пытаются украсть их данные через фишинговые сайты. Мгновенная проверка сайтов помогает отследить мошеннические ресурсы, даже если их создали только что и на них еще никто не заходил. С начала тестирования нейросетей "Яндекс браузер" выявил более 400 тысяч мошеннических сайтов", - говорится в сообщении. Нейросети, встроенные в браузер, анализируют сайты, и если какой-то из них похож на фишинговый, они запускают дополнительную проверку. То есть оценивают, когда был создан ресурс, как часто его посещают, сколько времени на нем проводят, как часто к нему возвращаются, ищут ли сайт в поиске и как на него заходят - напрямую или по ссылке. Текстовая информация и данные пользователей при этом не передаются на сервера. Если сайт действительно опасен, "Яндекс" предупреждает, что на него лучше не заходить. Кроме того, браузер защищает от новых видов фишинга: например, в последнее время стали распространяться сайты, которые имитируют пропавшие из сторов приложения банков и платформы для работы с криптобиржами. "Ежедневно "Яндекс браузер" фиксирует 1,5 миллиона попыток посещений фишинговых ресурсов. В 90% случаев это переходы с мобильного телефона - в том числе из мессенджеров, писем и приложений", - отметили в компании.

https://1prime.ru/20240328/yandeks-846807247.html

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