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Новак выступил против полного запрета экспорта дизтоплива - 29.03.2024, ПРАЙМ
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Новак выступил против полного запрета экспорта дизтоплива
Новак выступил против полного запрета экспорта дизтоплива - 29.03.2024, ПРАЙМ
Новак выступил против полного запрета экспорта дизтоплива
Полный запрет экспорта дизельного топлива из России сейчас не нужен, его производится в достаточном объеме, сообщил вице-премьер Александр Новак. | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T14:08+0300
2024-03-29T14:08+0300
энергетика
александр новак
россия
дизельное топливо
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Полный запрет экспорта дизельного топлива из России сейчас не нужен, его производится в достаточном объеме, сообщил вице-премьер Александр Новак. "Нет, у нас дизель производится в достаточном объеме, в два раза больше, чем требуется для обеспечения внутреннего рынка, поэтому его просто девать некуда", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, нужно ли вводить запрет экспорта дизтоплива. Новак отметил, что сегодня ситуация стабильна на рынке нефтепродуктов, все меры, которые были приняты в последнее время правительством, обеспечивают снабжение внутреннего рынка и стабильную ситуацию по ценам.
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александр новак, россия, дизельное топливо
Энергетика, Александр Новак, РОССИЯ, дизельное топливо
14:08 29.03.2024
 
Новак выступил против полного запрета экспорта дизтоплива

Новак: полный запрет экспорта дизтоплива из России сейчас не нужен

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкАЗС
АЗС - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Полный запрет экспорта дизельного топлива из России сейчас не нужен, его производится в достаточном объеме, сообщил вице-премьер Александр Новак.
"Нет, у нас дизель производится в достаточном объеме, в два раза больше, чем требуется для обеспечения внутреннего рынка, поэтому его просто девать некуда", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, нужно ли вводить запрет экспорта дизтоплива.
Новак отметил, что сегодня ситуация стабильна на рынке нефтепродуктов, все меры, которые были приняты в последнее время правительством, обеспечивают снабжение внутреннего рынка и стабильную ситуацию по ценам.
 
ЭнергетикаАлександр НовакРОССИЯдизельное топливо
 
 
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