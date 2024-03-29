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Мощностей НПЗ достаточно для обеспечения внутреннего рынка, заявил Дюков
Мощностей НПЗ достаточно для обеспечения внутреннего рынка, заявил Дюков - 29.03.2024, ПРАЙМ
Мощностей НПЗ достаточно для обеспечения внутреннего рынка, заявил Дюков
"Газпром нефть" считает, что текущих мощностей нефтепереработки достаточно для обеспечения топливом внутреннего рынка России, пока не рассматривает возможность... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T15:05+0300
2024-03-29T15:05+0300
2024-03-29T15:05+0300
энергетика
александр дюков
нпз
газпром нефть
россия
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. "Газпром нефть" считает, что текущих мощностей нефтепереработки достаточно для обеспечения топливом внутреннего рынка России, пока не рассматривает возможность строить новые заводы, в частности, на востоке страны, заявил глава компании Александр Дюков. "Мы считаем, что тех мощностей, которые есть, достаточно, чтобы обеспечить внутренний рынок поставками дизельного топлива и бензина", - сказал он журналистам, отметив, что компания увеличила производство нефтепродуктов на своих НПЗ. Отвечая на вопрос, рассматривает ли "Газпром нефть" увеличение мощностей переработки на востоке, в том числе на Омском НПЗ, Дюков сообщил, что на этом заводе после завершения масштабной программы модернизации глубина переработки фактически составляет 100%. "Мы из нефти "выжимаем" там максимально возможный объем и бензина, и дизельного топлива, и других нефтепродуктов", - добавил он. "Теоретически, можно построить еще один завод. Но мы такую возможность не рассматриваем", - заключил Дюков.
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александр дюков, нпз, газпром нефть, россия
Энергетика, Александр Дюков, НПЗ, Газпром нефть, РОССИЯ
Мощностей НПЗ достаточно для обеспечения внутреннего рынка, заявил Дюков
"Газпром нефть" считает, что мощностей НПЗ достаточно для обеспечения внутреннего рынка РФ
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. "Газпром нефть" считает, что текущих мощностей нефтепереработки достаточно для обеспечения топливом внутреннего рынка России, пока не рассматривает возможность строить новые заводы, в частности, на востоке страны, заявил глава компании Александр Дюков.
"Мы считаем, что тех мощностей, которые есть, достаточно, чтобы обеспечить внутренний рынок поставками дизельного топлива и бензина", - сказал он журналистам, отметив, что компания увеличила производство нефтепродуктов на своих НПЗ.
Отвечая на вопрос, рассматривает ли "Газпром нефть" увеличение мощностей переработки на востоке, в том числе на Омском НПЗ, Дюков сообщил, что на этом заводе после завершения масштабной программы модернизации глубина переработки фактически составляет 100%. "Мы из нефти "выжимаем" там максимально возможный объем и бензина, и дизельного топлива, и других нефтепродуктов", - добавил он.
"Теоретически, можно построить еще один завод. Но мы такую возможность не рассматриваем", - заключил Дюков.