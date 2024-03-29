https://1prime.ru/20240329/npz-846856116.html

Мощностей НПЗ достаточно для обеспечения внутреннего рынка, заявил Дюков

Мощностей НПЗ достаточно для обеспечения внутреннего рынка, заявил Дюков - 29.03.2024, ПРАЙМ

Мощностей НПЗ достаточно для обеспечения внутреннего рынка, заявил Дюков

"Газпром нефть" считает, что текущих мощностей нефтепереработки достаточно для обеспечения топливом внутреннего рынка России, пока не рассматривает возможность... | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T15:05+0300

2024-03-29T15:05+0300

2024-03-29T15:05+0300

энергетика

александр дюков

нпз

газпром нефть

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/79487/26/794872654_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_afee1be7d8991b8fe5dc2cd90d697a3c.jpg

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. "Газпром нефть" считает, что текущих мощностей нефтепереработки достаточно для обеспечения топливом внутреннего рынка России, пока не рассматривает возможность строить новые заводы, в частности, на востоке страны, заявил глава компании Александр Дюков. "Мы считаем, что тех мощностей, которые есть, достаточно, чтобы обеспечить внутренний рынок поставками дизельного топлива и бензина", - сказал он журналистам, отметив, что компания увеличила производство нефтепродуктов на своих НПЗ. Отвечая на вопрос, рассматривает ли "Газпром нефть" увеличение мощностей переработки на востоке, в том числе на Омском НПЗ, Дюков сообщил, что на этом заводе после завершения масштабной программы модернизации глубина переработки фактически составляет 100%. "Мы из нефти "выжимаем" там максимально возможный объем и бензина, и дизельного топлива, и других нефтепродуктов", - добавил он. "Теоретически, можно построить еще один завод. Но мы такую возможность не рассматриваем", - заключил Дюков.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

александр дюков, нпз, газпром нефть, россия