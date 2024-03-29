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Мощностей НПЗ достаточно для обеспечения внутреннего рынка, заявил Дюков - 29.03.2024, ПРАЙМ
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Мощностей НПЗ достаточно для обеспечения внутреннего рынка, заявил Дюков
Мощностей НПЗ достаточно для обеспечения внутреннего рынка, заявил Дюков - 29.03.2024, ПРАЙМ
Мощностей НПЗ достаточно для обеспечения внутреннего рынка, заявил Дюков
"Газпром нефть" считает, что текущих мощностей нефтепереработки достаточно для обеспечения топливом внутреннего рынка России, пока не рассматривает возможность... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T15:05+0300
2024-03-29T15:05+0300
энергетика
александр дюков
нпз
газпром нефть
россия
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. "Газпром нефть" считает, что текущих мощностей нефтепереработки достаточно для обеспечения топливом внутреннего рынка России, пока не рассматривает возможность строить новые заводы, в частности, на востоке страны, заявил глава компании Александр Дюков. "Мы считаем, что тех мощностей, которые есть, достаточно, чтобы обеспечить внутренний рынок поставками дизельного топлива и бензина", - сказал он журналистам, отметив, что компания увеличила производство нефтепродуктов на своих НПЗ. Отвечая на вопрос, рассматривает ли "Газпром нефть" увеличение мощностей переработки на востоке, в том числе на Омском НПЗ, Дюков сообщил, что на этом заводе после завершения масштабной программы модернизации глубина переработки фактически составляет 100%. "Мы из нефти "выжимаем" там максимально возможный объем и бензина, и дизельного топлива, и других нефтепродуктов", - добавил он. "Теоретически, можно построить еще один завод. Но мы такую возможность не рассматриваем", - заключил Дюков.
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александр дюков, нпз, газпром нефть, россия
Энергетика, Александр Дюков, НПЗ, Газпром нефть, РОССИЯ
15:05 29.03.2024
 
Мощностей НПЗ достаточно для обеспечения внутреннего рынка, заявил Дюков

"Газпром нефть" считает, что мощностей НПЗ достаточно для обеспечения внутреннего рынка РФ

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкОбъекты Московского НПЗ "Газпром нефти"
Объекты Московского НПЗ Газпром нефти - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. "Газпром нефть" считает, что текущих мощностей нефтепереработки достаточно для обеспечения топливом внутреннего рынка России, пока не рассматривает возможность строить новые заводы, в частности, на востоке страны, заявил глава компании Александр Дюков.
"Мы считаем, что тех мощностей, которые есть, достаточно, чтобы обеспечить внутренний рынок поставками дизельного топлива и бензина", - сказал он журналистам, отметив, что компания увеличила производство нефтепродуктов на своих НПЗ.
Отвечая на вопрос, рассматривает ли "Газпром нефть" увеличение мощностей переработки на востоке, в том числе на Омском НПЗ, Дюков сообщил, что на этом заводе после завершения масштабной программы модернизации глубина переработки фактически составляет 100%. "Мы из нефти "выжимаем" там максимально возможный объем и бензина, и дизельного топлива, и других нефтепродуктов", - добавил он.
"Теоретически, можно построить еще один завод. Но мы такую возможность не рассматриваем", - заключил Дюков.
 
ЭнергетикаАлександр ДюковНПЗГазпром нефтьРОССИЯ
 
 
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