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СМИ: ОАЭ ведут переговоры об инвестициях в ядерную энергетику Европы - 29.03.2024, ПРАЙМ
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СМИ: ОАЭ ведут переговоры об инвестициях в ядерную энергетику Европы
СМИ: ОАЭ ведут переговоры об инвестициях в ядерную энергетику Европы - 29.03.2024, ПРАЙМ
СМИ: ОАЭ ведут переговоры об инвестициях в ядерную энергетику Европы
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) обсуждают с европейскими странами, в том числе с Великобританией, потенциальные инвестиции в ядерную энергетическую... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T18:28+0300
2024-03-29T18:28+0300
энергетика
оаэ
европа
инвестиции
ядерная энергия
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) обсуждают с европейскими странами, в том числе с Великобританией, потенциальные инвестиции в ядерную энергетическую инфраструктуру в Европе, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. "В рамках контактов ОАЭ обсуждают идею о том, чтобы государственная компания Emirates Nuclear Energy Company (ENEC) стала миноритарным инвестором в европейские ядерные энергетические активы", — пишет агентство. Собеседники Рейтера добавили, что компания также ведет переговоры об инвестициях в Великобритании. Кроме того, обсуждалась возможность того, чтобы ENEC стала партнером в развитии новой ядерной энергетической инфраструктуры в европейских странах. Источники агентства отметили, что ENEC имеет амбиции стать международной энергетической компанией, владеющей миноритарными пакетами акций в ядерной энергетической структуре других стран, при этом не управляя и не оперируя ими. "В рамках международного роста и инвестиций ENEC работает со множеством партнеров, чтобы изучить возможности сотрудничества как в новых гражданских ядерных технологиях, так и других технологиях чистой энергии, как, например, чистый водород", — говорится в сообщении ENEC, отправленном по запросу Рейтера. Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC) была основана в декабре 2009 года. Компания владеет первой в ОАЭ атомной электростанцией. ENEC также выступает в качестве инвестиционного подразделения правительства Абу-Даби, осуществляя как внутренние, так и международные инвестиции в ядерный сектор.
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оаэ, европа, инвестиции, ядерная энергия
Энергетика, ОАЭ, ЕВРОПА, инвестиции, ядерная энергия
18:28 29.03.2024
 
СМИ: ОАЭ ведут переговоры об инвестициях в ядерную энергетику Европы

Reuters: ОАЭ ведут переговоры об инвестициях в ядерный энергетический сектор Европы

© Фото : Unsplash/Kamil RogalinskiАбу-Даби, ОАЭ
Абу-Даби, ОАЭ - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
© Фото : Unsplash/Kamil Rogalinski
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) обсуждают с европейскими странами, в том числе с Великобританией, потенциальные инвестиции в ядерную энергетическую инфраструктуру в Европе, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
"В рамках контактов ОАЭ обсуждают идею о том, чтобы государственная компания Emirates Nuclear Energy Company (ENEC) стала миноритарным инвестором в европейские ядерные энергетические активы", — пишет агентство.
Собеседники Рейтера добавили, что компания также ведет переговоры об инвестициях в Великобритании. Кроме того, обсуждалась возможность того, чтобы ENEC стала партнером в развитии новой ядерной энергетической инфраструктуры в европейских странах.
Источники агентства отметили, что ENEC имеет амбиции стать международной энергетической компанией, владеющей миноритарными пакетами акций в ядерной энергетической структуре других стран, при этом не управляя и не оперируя ими.
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"В рамках международного роста и инвестиций ENEC работает со множеством партнеров, чтобы изучить возможности сотрудничества как в новых гражданских ядерных технологиях, так и других технологиях чистой энергии, как, например, чистый водород", — говорится в сообщении ENEC, отправленном по запросу Рейтера.
Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC) была основана в декабре 2009 года. Компания владеет первой в ОАЭ атомной электростанцией. ENEC также выступает в качестве инвестиционного подразделения правительства Абу-Даби, осуществляя как внутренние, так и международные инвестиции в ядерный сектор.
 
ЭнергетикаОАЭЕВРОПАинвестицииядерная энергия
 
 
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