https://1prime.ru/20240329/oae-846874097.html

СМИ: ОАЭ ведут переговоры об инвестициях в ядерную энергетику Европы

СМИ: ОАЭ ведут переговоры об инвестициях в ядерную энергетику Европы - 29.03.2024, ПРАЙМ

СМИ: ОАЭ ведут переговоры об инвестициях в ядерную энергетику Европы

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) обсуждают с европейскими странами, в том числе с Великобританией, потенциальные инвестиции в ядерную энергетическую... | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T18:28+0300

2024-03-29T18:28+0300

2024-03-29T18:28+0300

энергетика

оаэ

европа

инвестиции

ядерная энергия

https://cdnn.1prime.ru/img/84252/89/842528913_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_324e4fe6f8f55dbd899de33f5808ef21.jpg

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) обсуждают с европейскими странами, в том числе с Великобританией, потенциальные инвестиции в ядерную энергетическую инфраструктуру в Европе, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. "В рамках контактов ОАЭ обсуждают идею о том, чтобы государственная компания Emirates Nuclear Energy Company (ENEC) стала миноритарным инвестором в европейские ядерные энергетические активы", — пишет агентство. Собеседники Рейтера добавили, что компания также ведет переговоры об инвестициях в Великобритании. Кроме того, обсуждалась возможность того, чтобы ENEC стала партнером в развитии новой ядерной энергетической инфраструктуры в европейских странах. Источники агентства отметили, что ENEC имеет амбиции стать международной энергетической компанией, владеющей миноритарными пакетами акций в ядерной энергетической структуре других стран, при этом не управляя и не оперируя ими. "В рамках международного роста и инвестиций ENEC работает со множеством партнеров, чтобы изучить возможности сотрудничества как в новых гражданских ядерных технологиях, так и других технологиях чистой энергии, как, например, чистый водород", — говорится в сообщении ENEC, отправленном по запросу Рейтера. Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC) была основана в декабре 2009 года. Компания владеет первой в ОАЭ атомной электростанцией. ENEC также выступает в качестве инвестиционного подразделения правительства Абу-Даби, осуществляя как внутренние, так и международные инвестиции в ядерный сектор.

https://1prime.ru/20240327/ssha-846797491.html

оаэ

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

оаэ, европа, инвестиции, ядерная энергия