https://1prime.ru/20240329/obvinyaemyy-846854258.html

Еще одного обвиняемого по делу о теракте в "Крокусе" доставили в Путилково

Еще одного обвиняемого по делу о теракте в "Крокусе" доставили в Путилково - 29.03.2024, ПРАЙМ

Еще одного обвиняемого по делу о теракте в "Крокусе" доставили в Путилково

Второго обвиняемого по делу о теракте в "Крокус сити холле" доставили для следственных действий в квартиру в подмосковном Путилково, которую террористы снимали... | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T14:40+0300

2024-03-29T14:40+0300

2024-03-29T14:52+0300

происшествия

крокус сити холл

обвинение

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ПУТИЛКОВО (Московская обл.), 29 мар – ПРАЙМ. Второго обвиняемого по делу о теракте в "Крокус сити холле" доставили для следственных действий в квартиру в подмосковном Путилково, которую террористы снимали перед нападением. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. По его словам, к многоквартирному дому подъехали несколько полицейских автомобилей, а также фургон Следственного комитета РФ. Рядом с подъездом, в который завели одного из обвиняемых по делу о теракте, установили оцепление. Позднее на место был доставлен еще один обвиняемый. Позднее корреспондент сообщил, что проходившие в пятницу в квартире следственные мероприятия завершеныНакануне в "Крокусе" прошла проверка показаний на месте преступления. Об этом РИА Новости сообщал источник в правоохранительных органах. Басманный суд Москвы арестовал восемь человек по делу. Один из них является владельцем кафе в Путилково Алишер Касимов, который там же сдавал квартиру предполагаемым исполнителям теракта.

https://1prime.ru/20240329/krokus-846851937.html

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крокус сити холл, обвинение