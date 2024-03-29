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Эксперты рассказали, почему выгодно брать отпуск в апреле

Эксперты рассказали, почему выгодно брать отпуск в апреле - 29.03.2024, ПРАЙМ

Эксперты рассказали, почему выгодно брать отпуск в апреле

В первом полугодии текущего года более выгодно уйти в отпуск в апреле, поскольку в нем больше рабочих дней, таким образом, они "стоят" меньше и денежные потери... | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T05:52+0300

2024-03-29T05:52+0300

2024-03-29T05:52+0300

экономика

зарплата

отпуск

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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. В первом полугодии текущего года более выгодно уйти в отпуск в апреле, поскольку в нем больше рабочих дней, таким образом, они "стоят" меньше и денежные потери за дни отдыха уменьшаются, рассказали эксперты, опрошенные РИА Новости. "В первом полугодии 2024 года апрель наиболее выгоден для оформления отпуска благодаря количеству рабочих дней: оно будет равняться 21. Это позволит минимизировать потери при выплате заработной платы", - объяснил директор по персоналу агентства КРОС Дмитрий Дударев. Эксперт компании Headhunter по трудовому праву Татьяна Нечаева рассказала, что с целью расчета отпускных выплат выясняют величину среднего дневного заработка. Этот показатель считается не по рабочим дням, а по календарным. По этой причине, как правило, он меньше, чем стоимость рабочего дня. Соответственно, в те календарные месяцы, в которых число рабочих дней меньше, каждый из них становится дороже. Дударев пояснил, что наиболее выгодны для отдыха месяцы в 2024 году - это июль, август и октябрь. На каждый из этих тех месяцев будет приходиться по 22-23 рабочих дня. Соответственно, наибольший размер отпускных выплат можно получить, если включить в отпуск выходные дни. По словам эксперта, они не отнимают рабочих дней от заработной платы, однако при этом входят в расчет отпускных.

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зарплата, отпуск