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Ozon перешел на гибкий режим открытия ПВЗ в Белгороде
Ozon перешел на гибкий режим открытия ПВЗ в Белгороде - 29.03.2024, ПРАЙМ
Ozon перешел на гибкий режим открытия ПВЗ в Белгороде
Ozon совместно со своими партнерами перешел на гибкий режим открытия пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в Белгороде, рассказали РИА Новости в компании. | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T20:18+0300
2024-03-29T20:18+0300
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Ozon совместно со своими партнерами перешел на гибкий режим открытия пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в Белгороде, рассказали РИА Новости в компании. "С 12 марта в случае, если партнер и его сотрудники считают ситуацию там, где находится ПВЗ, небезопасной, они могут не открывать точку. Естественно, это не влечет каких-либо штрафов или взысканий", — объяснили там. В компании также подчеркнули, что продлевают сроки хранения таких заказов, пока точка не откроется снова. Аналогично продавцы смогут забрать возвраты позже. Кроме того, были разработаны меры дополнительной материальной поддержки курьерам, сотрудничающим с компанией в регионе. Ранее в пятницу маркетплейс Wildberries сообщил о решении временно закрыть часть своих ПВЗ в Белгородской области. При этом заказы, которые находятся в пути на эти пункты, можно будет отправить на другие ПВЗ или отменить. В этом случае плата за обратную доставку не будет взиматься.Кроме того, бессрочно продлено хранение товаров, которые находятся на полках всех пунктов выдачи Белгорода и Белгородской области.
https://1prime.ru/20240329/wildberries-846876181.html
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россия, пвз, ozon, белгород, белгородская область
Экономика, РОССИЯ, ПВЗ, Ozon, БЕЛГОРОД, Белгородская область
Ozon перешел на гибкий режим открытия ПВЗ в Белгороде
Ozon перешел на гибкий режим открытия ПВЗ в Белгороде
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Ozon совместно со своими партнерами перешел на гибкий режим открытия пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в Белгороде, рассказали РИА Новости в компании.
"С 12 марта в случае, если партнер и его сотрудники считают ситуацию там, где находится ПВЗ, небезопасной, они могут не открывать точку. Естественно, это не влечет каких-либо штрафов или взысканий", — объяснили там.
В компании также подчеркнули, что продлевают сроки хранения таких заказов, пока точка не откроется снова. Аналогично продавцы смогут забрать возвраты позже. Кроме того, были разработаны меры дополнительной материальной поддержки курьерам, сотрудничающим с компанией в регионе.
Wildberries временно закроет часть ПВЗ в Белгородской области
Ранее в пятницу маркетплейс Wildberries сообщил о решении временно закрыть часть своих ПВЗ в Белгородской области. При этом заказы, которые находятся в пути на эти пункты, можно будет отправить на другие ПВЗ или отменить. В этом случае плата за обратную доставку не будет взиматься.
Кроме того, бессрочно продлено хранение товаров, которые находятся на полках всех пунктов выдачи Белгорода и Белгородской области.