https://1prime.ru/20240329/petriot-846866236.html

Нидерланды разместят свой комплекс ПВО Patriot в Литве

Нидерланды разместят свой комплекс ПВО Patriot в Литве - 29.03.2024, ПРАЙМ

Нидерланды разместят свой комплекс ПВО Patriot в Литве

Нидерланды установят свой комплекс ПВО Patriot в Литве в рамках учений. Об этом сообщило литовское Минобороны. | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T16:37+0300

2024-03-29T16:37+0300

2024-03-29T16:40+0300

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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Нидерланды установят свой комплекс ПВО Patriot в Литве в рамках учений. Об этом сообщило литовское Минобороны. "Этим летом Нидерланды развернут свой комплекс ПВО Patriot в Литве для учений, которые продлятся несколько недель. Эти учения будут иметь важное значение для укрепления совместной противовоздушной обороны на восточном фланге НАТО", — сказано в сообщении ведомства в соцсети Х. В начале марта экс-министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что в стране в 2024 году заработает миссия НАТО, предусматривающая размещение в ротационном порядке систем ПВО, включая Patriot. В ходе саммита НАТО в Вильнюсе альянс принял решение о начале ротации ПВО в странах Балтии, аналогичной миссии НАТО по обеспечению воздушной безопасности в странах Балтии, где истребители из разных стран альянса поочередно выполняют миссию по охране неба над Эстонией, Латвией и Литвой.

https://1prime.ru/20240329/nato-846838209.html

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нато, литва, patriot