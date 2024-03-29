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Нидерланды разместят свой комплекс ПВО Patriot в Литве
Нидерланды разместят свой комплекс ПВО Patriot в Литве - 29.03.2024, ПРАЙМ
Нидерланды разместят свой комплекс ПВО Patriot в Литве
Нидерланды установят свой комплекс ПВО Patriot в Литве в рамках учений. Об этом сообщило литовское Минобороны. | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T16:37+0300
2024-03-29T16:37+0300
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Нидерланды установят свой комплекс ПВО Patriot в Литве в рамках учений. Об этом сообщило литовское Минобороны. "Этим летом Нидерланды развернут свой комплекс ПВО Patriot в Литве для учений, которые продлятся несколько недель. Эти учения будут иметь важное значение для укрепления совместной противовоздушной обороны на восточном фланге НАТО", — сказано в сообщении ведомства в соцсети Х. В начале марта экс-министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что в стране в 2024 году заработает миссия НАТО, предусматривающая размещение в ротационном порядке систем ПВО, включая Patriot. В ходе саммита НАТО в Вильнюсе альянс принял решение о начале ротации ПВО в странах Балтии, аналогичной миссии НАТО по обеспечению воздушной безопасности в странах Балтии, где истребители из разных стран альянса поочередно выполняют миссию по охране неба над Эстонией, Латвией и Литвой.
https://1prime.ru/20240329/nato-846838209.html
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нато, литва, patriot
Вооружения, НАТО, ЛИТВА, Patriot
Нидерланды разместят свой комплекс ПВО Patriot в Литве
Минобороны Литвы: Нидерланды летом в рамках учений разместят в стране систему ПВО Patriot
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Нидерланды установят свой комплекс ПВО Patriot в Литве в рамках учений. Об этом сообщило литовское Минобороны.
"Этим летом Нидерланды развернут свой комплекс ПВО Patriot в Литве для учений, которые продлятся несколько недель. Эти учения будут иметь важное значение для укрепления совместной противовоздушной обороны на восточном фланге НАТО", — сказано в сообщении ведомства в соцсети Х.
В начале марта экс-министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что в стране в 2024 году заработает миссия НАТО, предусматривающая размещение в ротационном порядке систем ПВО, включая Patriot.
В ходе саммита НАТО в Вильнюсе альянс принял решение о начале ротации ПВО в странах Балтии, аналогичной миссии НАТО по обеспечению воздушной безопасности в странах Балтии, где истребители из разных стран альянса поочередно выполняют миссию по охране неба над Эстонией, Латвией и Литвой.
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