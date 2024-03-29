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В Польше подняли в небо авиацию из-за "активности России"
В Польше подняли в небо авиацию из-за "активности России" - 29.03.2024, ПРАЙМ
В Польше подняли в небо авиацию из-за "активности России"
В связи с "интенсивной активностью" России на Украине Польше и союзным государствам пришлось поднять в воздух авиацию над республикой, заявило оперативное... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T09:05+0300
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ВАРШАВА, 29 мар - ПРАЙМ. В связи с "интенсивной активностью" России на Украине Польше и союзным государствам пришлось поднять в воздух авиацию над республикой, заявило оперативное командование Вооруженных сил Польши в социальной сети Х.Как отметили в публикации, из-за повышенного уровня шума, особенно в юго-восточной части Польши, начали действовать воздушные суда."Сегодня ночью наблюдается интенсивная активность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ракетными ударами по объектам, находящимся на территории Украины", - поясняют в сообщении.Оперативное командование также подчеркнуло, что все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши запущены, за ситуацией активно наблюдают.После теракта на Крымском мосту в 2022 году, который, как заявляли российские власти, организовали украинские спецслужбы, ВС России начали наносить воздушные удары по объектам инфраструктуры Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска не наносят удары по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры.
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Вооружения, ПОЛЬША, РОССИЯ, авиация, Новости
В Польше подняли в небо авиацию из-за "активности России"
ВС Польши: авиацию подняли в небо из-за интенсивной "активности России"
ВАРШАВА, 29 мар - ПРАЙМ. В связи с "интенсивной активностью" России на Украине Польше и союзным государствам пришлось поднять в воздух авиацию над республикой, заявило оперативное командование Вооруженных сил Польши в социальной сети Х.
Как отметили в публикации, из-за повышенного уровня шума, особенно в юго-восточной части Польши, начали действовать воздушные суда.
"Сегодня ночью наблюдается интенсивная активность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ракетными ударами по объектам, находящимся на территории Украины", - поясняют в сообщении.
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Оперативное командование также подчеркнуло, что все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши запущены, за ситуацией активно наблюдают.
После теракта на Крымском мосту в 2022 году, который, как заявляли российские власти, организовали украинские спецслужбы, ВС России начали наносить воздушные удары по объектам инфраструктуры Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска не наносят удары по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры.