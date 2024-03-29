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В Испании попросили не использовать слово "война" по Украине, заявил Туск
В Испании попросили не использовать слово "война" по Украине, заявил Туск - 29.03.2024, ПРАЙМ
В Испании попросили не использовать слово "война" по Украине, заявил Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его испанский коллега Педро Санчес попросил ЕС прекратить использовать слово "война" в отношении конфликта на... | 29.03.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его испанский коллега Педро Санчес попросил ЕС прекратить использовать слово "война" в отношении конфликта на Украине. Об этом пишет итальянская газета la Repubblica."На последнем cаммите ЕС у меня была интересная дискуссия с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Он попросил нас прекратить использовать в заявлениях слово "война". Он утверждал, что люди не хотят чувствовать угрозу, что в Испании это звучит абстрактно. Я ответил, что в моей части Европы война больше не является абстракцией и что наш долг - не обсуждать, а действовать и готовиться к защите", - сказал Туск.Польский премьер также выразил беспокойство относительно возможности нападения России на европейские страны, отметив, что ситуация после 1945 года никогда не была такой серьезной.Кроме того, в связи с усиливающимся напряжением, премьер Польши считает, что Европе необходимо "делать больше" в оборонной сфере. Однако он подчеркнул, что это нужно не для того, чтобы добиться военной автономии от США или создать параллельные НАТО структуры, а для того, чтобы лучше использовать потенциал ЕС.Ранее глава Генерального штаба Великобритании Патрик Сандерс призвал британцев быть готовыми к службе в армии. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что другой сценарий возможен через пять-восемь лет, а глава военного комитета НАТО подтвердил, что новые оборонные планы альянса были разработаны с учетом возможного столкновения с Россией.
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Политика, ПОЛЬША, ИСПАНИЯ, Дональд Туск, СВО, Новости
В Испании попросили не использовать слово "война" по Украине, заявил Туск
Туск заявил, что премьер Испании попросил ЕС не использовать слово "война" по Украине
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его испанский коллега Педро Санчес попросил ЕС прекратить использовать слово "война" в отношении конфликта на Украине. Об этом пишет
итальянская газета la Repubblica.
"На последнем cаммите ЕС у меня была интересная дискуссия с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Он попросил нас прекратить использовать в заявлениях слово "война". Он утверждал, что люди не хотят чувствовать угрозу, что в Испании это звучит абстрактно. Я ответил, что в моей части Европы война больше не является абстракцией и что наш долг - не обсуждать, а действовать и готовиться к защите", - сказал Туск.
Польский премьер также выразил беспокойство относительно возможности нападения России на европейские страны, отметив, что ситуация после 1945 года никогда не была такой серьезной.
НАТО внаглую "орудует" на Украине. Россия это так не оставит
Кроме того, в связи с усиливающимся напряжением, премьер Польши считает, что Европе необходимо "делать больше" в оборонной сфере. Однако он подчеркнул, что это нужно не для того, чтобы добиться военной автономии от США или создать параллельные НАТО структуры, а для того, чтобы лучше использовать потенциал ЕС.
Ранее глава Генерального штаба Великобритании Патрик Сандерс призвал британцев быть готовыми к службе в армии. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что другой сценарий возможен через пять-восемь лет, а глава военного комитета НАТО подтвердил, что новые оборонные планы альянса были разработаны с учетом возможного столкновения с Россией.