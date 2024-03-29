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В Испании попросили не использовать слово "война" по Украине, заявил Туск

В Испании попросили не использовать слово "война" по Украине, заявил Туск - 29.03.2024, ПРАЙМ

В Испании попросили не использовать слово "война" по Украине, заявил Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его испанский коллега Педро Санчес попросил ЕС прекратить использовать слово "война" в отношении конфликта на... | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T10:39+0300

2024-03-29T10:39+0300

2024-03-29T10:39+0300

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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его испанский коллега Педро Санчес попросил ЕС прекратить использовать слово "война" в отношении конфликта на Украине. Об этом пишет итальянская газета la Repubblica."На последнем cаммите ЕС у меня была интересная дискуссия с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Он попросил нас прекратить использовать в заявлениях слово "война". Он утверждал, что люди не хотят чувствовать угрозу, что в Испании это звучит абстрактно. Я ответил, что в моей части Европы война больше не является абстракцией и что наш долг - не обсуждать, а действовать и готовиться к защите", - сказал Туск.Польский премьер также выразил беспокойство относительно возможности нападения России на европейские страны, отметив, что ситуация после 1945 года никогда не была такой серьезной.Кроме того, в связи с усиливающимся напряжением, премьер Польши считает, что Европе необходимо "делать больше" в оборонной сфере. Однако он подчеркнул, что это нужно не для того, чтобы добиться военной автономии от США или создать параллельные НАТО структуры, а для того, чтобы лучше использовать потенциал ЕС.Ранее глава Генерального штаба Великобритании Патрик Сандерс призвал британцев быть готовыми к службе в армии. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что другой сценарий возможен через пять-восемь лет, а глава военного комитета НАТО подтвердил, что новые оборонные планы альянса были разработаны с учетом возможного столкновения с Россией.

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польша, испания, дональд туск, сво, новости