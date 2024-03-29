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Туск заявил, что Европа переживает предвоенную эпоху

Туск заявил, что Европа переживает предвоенную эпоху - 29.03.2024, ПРАЙМ

Туск заявил, что Европа переживает предвоенную эпоху

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что Европа переживает предвоенную эпоху, с каждым днем угроза становится все ближе, пишет итальянская газета la Repubblica. | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T11:02+0300

2024-03-29T11:02+0300

2024-03-29T11:02+0300

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ВАРШАВА, 29 МАР - ПРАЙМ. Премьер Польши Дональд Туск заявил, что Европа переживает предвоенную эпоху, с каждым днем угроза становится все ближе, пишет итальянская газета la Repubblica."Самое тревожное сейчас то, что возможен буквально любой сценарий. Такой ситуации мы не переживали с 1945 года. Я знаю, это звучит удручающе, особенно для людей молодого поколения, но нам надо морально привыкнуть к новой эпохе. Мы живем в предвоенную эпоху. Я не преувеличиваю. С каждым днём это всё очевиднее", - сказал польский лидер.Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что российская сторона не намерена атаковать европейские страны. Кроме того, лидеры ЕС обращаются к нарративу мнимой угрозы со стороны России, чтобы таким образом отвлечь внимание от внутренних проблем.В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте с Россией, однако Кремль утверждает, что Россия не представляет угрозы, но будет реагировать на действия, опасные для ее интересов. Россия также выражает обеспокоенность наращиванием военной активности НАТО у своих западных границ и призывает к диалогу на равных основаниях.

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