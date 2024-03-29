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"Как независимость". Польша будет защищать сельское хозяйство от Украины

"Как независимость". Польша будет защищать сельское хозяйство от Украины - 29.03.2024, ПРАЙМ

"Как независимость". Польша будет защищать сельское хозяйство от Украины

Польша намерена защищать свое сельское хозяйство от неблагоприятных последствий отношений с Украиной "как независимость". Об этом журналистам сообщил... | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T17:19+0300

2024-03-29T17:19+0300

2024-03-29T17:19+0300

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ВАРШАВА, 29 мар - ПРАЙМ. Польша намерена защищать свое сельское хозяйство от неблагоприятных последствий отношений с Украиной "как независимость". Об этом журналистам сообщил замминистра сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак.По словам министра, сельское хозяйство является огромной и важной областью польской экономики, по этой причине Варшава не намерена ставить ее перед фактом потерь. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Мы будем защищать польское сельское хозяйство, как независимость. Мы будем защищать его и на каждом этапе действовать так, чтобы польский потребитель, польский фермер чувствовал себя безопасно и чувствовал себя хорошо", - сказал Колодзейчак.Он также отметил, что Украина является "младшим братом" для Польши и должна понять, что важно иметь партнера, который будет защищать и помогать им.Польско-украинские отношения осложнились из-за эмбарго на украинское зерно, которое было введено властями Польши, Венгрии и Словакии. Украина подала жалобу в ВТО, однако три страны ЕС заявили о бойкоте заседаний по украинскому зерну.Польские фермеры на протяжении нескольких недель также продолжают протесты по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов.

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