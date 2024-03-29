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Украина проиграет в конфликте уже к лету, считают в Британии

Украина проиграет в конфликте уже к лету, считают в Британии - 29.03.2024, ПРАЙМ

Украина проиграет в конфликте уже к лету, считают в Британии

Киев может проиграть в конфликте к лету из-за снижения темпов оказания Западом помощи и истощения армии. Об этом сообщило британское издание Standard. | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T14:50+0300

2024-03-29T14:50+0300

2024-03-29T14:56+0300

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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Киев может проиграть в конфликте к лету из-за снижения темпов оказания Западом помощи и истощения армии. Об этом сообщило британское издание Standard. "Среди западных союзников растет понимание того, что Украина проигрывает наземную войну с Россией и к лету может столкнуться с поражением", — сказано в материале издания. Отмечается, что огневая мощь российских войск более чем в пять раз превышает соответствующие возможности украинской армии, при этом украинские ВСУ истощены. По мнению авторов материала, на Западе реакция на перспективу осуществления российской армией прорыва в течение нескольких недель была неоднородной. Также отмечается, что Лондон, Берлин и Вашингтон на протяжении двух лет не смогут восполнить даже собственные артиллерийские запасы, а Германия, увеличив расходы на оборону, отказывается посылать Киеву оружие, "способное изменить расстановку на поле боя". Кроме того, помощь США Украине замедляется из-за внутриполитических споров, а европейские партнеры, такие как Германия или испытывающие нехватку газа Италия и Испания, "тайно или явно стремятся к мягкому соглашению с Россией", пишет издание. Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский заявил телеканалу CBS News, что ВСУ не готовы к обороне в случае крупного российского наступления, у украинских войск почти не осталось артиллерии, а главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что ситуация на поле боя сложная и требует от украинских военных максимального напряжения сил.

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украина, всу, вс рф, россия