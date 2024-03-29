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ЦБ в 2023 году получил прибыль в размере 140,4 миллиарда рублей - 29.03.2024, ПРАЙМ
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ЦБ в 2023 году получил прибыль в размере 140,4 миллиарда рублей
ЦБ в 2023 году получил прибыль в размере 140,4 миллиарда рублей - 29.03.2024, ПРАЙМ
ЦБ в 2023 году получил прибыль в размере 140,4 миллиарда рублей
Банк России в 2023 году получил чистую прибыль в размере 140,4 миллиарда рублей против рекордного убытка в 721,7 миллиарда рублей в 2022 году, говорится в... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T15:55+0300
2024-03-29T16:00+0300
банк россии
прибыль
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Банк России в 2023 году получил чистую прибыль в размере 140,4 миллиарда рублей против рекордного убытка в 721,7 миллиарда рублей в 2022 году, говорится в годовом отчете ЦБ. Регулятор получил прибыль впервые с 2016 года, убедилось РИА Новости, проанализировав данные ЦБ."По итогам 2023 года сложился положительный финансовый результат (прибыль). Основным фактором формирования прибыли является положительная переоценка ценных бумаг, по которым в 2022 году была отражена отрицательная переоценка, относящаяся на финансовый результат", - сказано в сообщении.До этого ЦБ шесть лет подряд был убыточным, в 2016 году получил прибыль в 43,7 миллиарда рублей.
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прибыль
Банк России, прибыль
15:55 29.03.2024 (обновлено: 16:00 29.03.2024)
 
ЦБ в 2023 году получил прибыль в размере 140,4 миллиарда рублей

ЦБ в 2023 г получил прибыль в 140,4 млрд руб против убытка в 721,7 млрд руб годом ранее

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание ЦБ РФ
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Банк России в 2023 году получил чистую прибыль в размере 140,4 миллиарда рублей против рекордного убытка в 721,7 миллиарда рублей в 2022 году, говорится в годовом отчете ЦБ. Регулятор получил прибыль впервые с 2016 года, убедилось РИА Новости, проанализировав данные ЦБ.
"По итогам 2023 года сложился положительный финансовый результат (прибыль). Основным фактором формирования прибыли является положительная переоценка ценных бумаг, по которым в 2022 году была отражена отрицательная переоценка, относящаяся на финансовый результат", - сказано в сообщении.
До этого ЦБ шесть лет подряд был убыточным, в 2016 году получил прибыль в 43,7 миллиарда рублей.
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
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Банк Россииприбыль
 
 
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